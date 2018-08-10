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Экономика
10 августа 07:13

Сверхдоходы металлургических компаний предлагают изъять на реализацию «майских указов»

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и компании «Сибур» за 2017 год

Фото: integral-russia.ru

Помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и компании «Сибур» за 2017 год и потратить эти средства на исполнение «майских указов» Владимира Путина.

Предложение об изъятии сверхдоходов на повышение зарплат бюджетников содержится в письме Андрея Белоусова на имя президента России. Источники РБК сообщили, что Владимир Путин поставил резолюцию «согласен» на этом письме, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков данную информацию опроверг.

По данным советника президента, в 2017 году металлургическим и химическим компаниям-экспортерам удалось заработать более 1,5 трлн рублей прибыли до вычета процентов, налогов и т.д. Белоусов предлагает изъять у них сверхдоходы и направить их на реализацию «майских указов» о повышении благосостояния врачей, учителей, научных работников.

Андрей Белоусов напомнил, что в 2016 году власти изъяли 600 млрд рублей у нефтяных и газовых компаний из сверхдоходов, которые они получили в результате обвала рубля.

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