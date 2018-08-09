Официальный курс евро вырос на три рубля
Курс Центробанка на завтра составляет 76,82 рубля, а курс доллара - 66,29 рубля. По сравнения с предыдущими показателями курсы основных мировых валют выросли почти на три рубля
Официальные курсы евро и доллара на пятницу, 10 августа, выросли почти на три рубля.
Курс Центробанка на завтра составляет 76,82 рубля, а курс доллара - 66,29 рубля. По сравнения с предыдущими показателями курсы основных мировых валют выросли почти на три рубля,
Бивалютная корзина выросла на 1,54 рубля — до 69,6 рубля.
Одновременно с рублем подешевели акции крупнейших российских банков: Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.
Падение рубля обусловлено новостями о введении властями США новых санкций против России, которые в том числе вводятся из-за отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Великобритании заявили, что приветствуют санкции против России.