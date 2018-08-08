Самара хотела заработать – теперь ищет, на ком сэкономить
Попытка технологического прорыва в будущее в Самаре закончилась «жесткой посадкой» и срочным сокращением бюджета. «Пилоты» и «инженеры» местной власти оказались то ли не готовы работать в современных условиях, то ли пытались сохранить какие-то свои интересы в ущерб развитию региона
Стратегическая сессия на фоне стратегического беспредела
В Самарской области давно разрабатывается стратегия развития региона, в которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели.
С одной стороны, не удивительно, что именно в Самаре 7 августа проходит стратегическая сессия по теме «Экономический прорыв. Цифровая экономика». Председатель отраслевого отделения по финансовому развитию бизнеса ООО «Деловая Россия» Ильдар Шайхутдинов убеждён, что Самарской области необходимы новые прорывные технологии.
Видимо, в Москве считают, что здесь со стратегическим мышлением у людей все в порядке. Даже замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин, отмечая растущую популярность стратегических сессий, похвалил самарцев. «Подобная работа ведется далеко не в каждом регионе, и вы в Самарской области – большие молодцы, что смогли такой формат выбрать, поддержать и его развивать для разработки одного из ключевых документов развития региона». Однако, формат форматом, а то, как самарские чиновники-стратеги пытались заработать «по-взрослому», на сессии не скажут.
У самарских властей перед глазами живой столичный пример того, как с помощью фотовидеофиксации (ФВФ) на нарушениях ПДД можно вполне ощутимо пополнять казну. Крупные российские города тоже начали прощупывать почву. Не осталась в стороне и Самара. Однако, попытка выгодно приобщиться к новейшим технологиям потерпела полное фиаско.
Все началось в феврале этого года, когда Главное управление организации торгов Самарской области, действующее в интересах заказчика - Государственного казенного учреждения Самарской области «Безопасный регион», другими словами, правительство Самарской области, объявило электронный аукцион на «Оказание услуг по предоставлению, обработке и хранению информации о транспортных потоках, передвижении транспортных средств и нарушениях транспортными средствами правил дорожного движения на территории Самарской области».
Тема была интересная - установка и обслуживание системы ФВФ нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары - Московском шоссе. На торги заявились серьезные претенденты - АО «Концерн радиостроения "Вега"», ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком».
«Вега» казалась главным претендентом на победу с ценой 642 млн. рублей. «Мегафон» просил чуть больше - 652 миллиона. Третий участник - постоянный победитель большинства государственных тендеров в сфере связи «Ростелеком» запросил 762,8 млн. рублей. По деньгам побеждала «Вега», по компетенциям «Ростелеком» и по «сумме баллов» - «Мегафон». Комиссия решила просто – признали конкурс несостоявшимся, поскольку не удовлетворило содержание заявок участников. «Ростелеком» вообще вычеркнули, объявив, что его лицензия ФСБ (обязательная в таких случаях) не действительная на территории Самарской области.
Позже чиновников спустили с небес на землю и ФСБ ,и Арбитражный суд. Первые заявили, что в соответствии с законодательством лицензии, выдаваемые федеральными органами исполнительной власти, в том числе ФСБ России, действительны на всей территории РФ. Вторые признали, что представленная «Ростелекомом» лицензия ФСБ соответствует требованиям спорного аукциона. Пока суть да дело, в Самаре успели провести второй аукцион, вновь забраковав заявку «Ростелекома». В итоге контракт на установку ФВФ с ГКУ «Безопасный регион», достался «Мегафону», который уже в мае, в рамках программы повышения безопасности к футбольному мундиалю, должен был установить часть комплексов фотовидеофиксации.
И тут выяснилось, что у победителя аукциона нет возможностей для начала работы - ни оборудования, ни допусков для выполнения всех условий конкурса. Соответственно, ни в мае, ни даже в июне система ФВФ не заработала. Кроме того, оказалось, что «Мегафон», словно заранее зная о своей победе, уже поторопился взять в аренду камеры. Только в спешке камеры оказались не совсем теми – они не учитывали весь необходимый функционал системы.
На тех не заработали – на этих сэкономим
Если не брать в расчет слишком подозрительную «любовь» чиновников к одному из претендентов, можно было бы сказать – ну, ошиблись, с кем не бывает? Так давайте исправлять! В той же Москве тоже немало шишек себе набили прежде чем наладили работу системы ФВФ. Но в данном случае проводить конкурс в третий раз уже никто не решился. На то, что подрядчик, мягко говоря, не в «форме», закрывают глаза и переносят срок исполнения, подписывая соответствующие дополнительные договора с «Мегафоном».
На данный момент «Безопасный регион» и «Мегафон» заключили соглашение о переносе сроков начала исполнения контракта с апреля на июль – причем, сделали это задним числом, 10 июля. Очевидно, что никакие титулы не помогли победителю конкурса начать проект, если у него нет для этого возможностей. И теперь чиновникам приходится отступать со сроками, уже, видимо, «похоронив» мечту пополнить местный бюджет и стать героями.
Так что, пока проект, которым пугали самарских водителей, завис в воздухе на неопределенный срок, перейдя в плоскость анекдотов и шуток. А если без шуток, проваленный проект уже дал серьезный «крен» на местный бюджет.
Практически накануне выборов губернатора первый зампредседателя правительства области Виктор Кудряшов (кстати, главный куратор скандального аукциона) дает команду министерству финансов региона подготовить сокращение доходной части бюджета почти на 500 млн. рублей. Причиной сокращения, как говорят, как раз и стал убыток, а точнее недополученные доходы. В том числе, поступления не увеличились из-за срыва сроков начала работы системы ФВФ на Московском шоссе. Кому правительство области в итоге откажет в деньгах пока неизвестно – но едва ли это будет экономия на зарплатах самих чиновников.
Вообще самарская избирательная кампания этого года – это нечто. Сентябрьские выборы запомнятся, в первую очередь, не только скандальным роликом про геев. Теперь же в Азаров оказывается дополнительно в центре внимания федерального центра по поводу исполнения закона о госзакупках. Как ему удастся «разрулить» эту ситуацию? Кремлю, Белому дому и Старой площади не нужно, чтобы хоть у кого-то возникла мысль о том, что закон о госзакупках можно не исполнять. В Самарской области создается опасный прецедент, торпедирующий усилия федеральных властей по наведению порядка в закупках и борьбе с коррупцией.