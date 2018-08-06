Стоимость строительства наземного метро в Москве выросла в три раза
Ранее Олег Белозеров и Сергей Собянин называли стоимость только первого этапа реализации проекта по строительству наземного метро. Стоимость первого этапа оценивалась в 40 млрд рублей
Стоимость строительства так называемого наземного метро (московские центральные диаметры) выросла до 155 млрд рублей. Об этом президенту Владимиру Путину сообщили глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Олег Белозеров и Сергей Собянин называли стоимость только первого этапа реализации проекта по строительству наземного метро. Стоимость первого этапа оценивалась в 40 млрд рублей.
Суть проекта состоит в организации сквозных железнодорожных маршрутов из разных точек Московской области. Мэрия Москвы и РЖД планируют финансировать этот проект пополам, сообщает РБК.
Изначально московские власти говорили, что реализация проекта не потребует больших капитальных вложений. Однако теперь речь идет о 155 млрд рублей, которые необходимы для создания наземного метро.
Столичные власти планируют построить 17 диаметральных линий, например, Одинцово — Лобня, Нахабино — Подольск, Зеленоград — Раменское, Пушкино — Подольск.