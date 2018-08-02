Пенсия в особо крупном размере
Чиновники, депутаты, сенаторы, министры, вице-премьеры, первые лица – вся «королевская рать» российской политической системы приготовила для россиян пенсионную реформу, по которой сама жить точно не собирается
Не обидь себя любимого
Выбираясь в Госдуму, депутаты всегда думают не только о дне сегодняшнем – но и завтрашнем. Причем, о своем собственном. Об этом говорят простые цифры - в 2017 году зарплата депутата без дополнительных премиальных и надбавок составила 360 000 рублей. Заработок председателя комитета Госдумы – 500 000 рублей.
Соответственно, пенсии с такими ежемесячными окладами депутатам обеспечены в крупных размерах. При этом никаких возрастных ограничений здесь не предусмотрено. Депутатство заканчивается по окончании срока полномочий.
Правда, с 2018 года чиновникам и депутатам, чтобы заработать на серьезную пенсию, придется работать дольше, чем обычно. Если до 2016 года включительно федеральным госслужащим достаточно было отработать 15 лет, а муниципальным – всего 10 лет, то новый законопроект устанавливает постепенное повышение этого срока на полгода ежегодно. К 2020 году минимальный предел трудового стажа должен составить 20 лет.
Надбавка к пенсионному обеспечению чиновников предусмотрена в размере 75% от среднего заработка за годы службы в госструктуре, причем, если раньше чтобы претендовать на эту надбавку нужно было трудиться всего 3 года, то с 2017-го уже 10 лет.
Но в любом случае, ни о каком равенстве с другими пенсионерами, которые также заслужили право на достойную жизнь, не может быть и речи. При этом чиновники и депутаты считают, что их труд непростой и несравним с обязанностями рядового продавца в магазине или рабочего на заводе. И стараются себя ни в чем не обделять.
Например, российские градоначальники точно считать копейки до следующей пенсии не будут. В 2017 году, к примеру, глава Ханты-Мансийска декларировал доход порядка 127 тысяч рублей в месяц при средней пенсии в регионе в 16 200 рублей. Глава Екатеринбурга получал от 107 до 156 тыс. рублей при средней пенсии здесь в 13 600 рублей.
Мэр Воронежа вообще зарабатывает от 190 до 320 тысяч, тогда как местные старики в среднем получают 11 000. Его коллега из Улан-Удэ тоже парень не промах – 190-260 тысяч в месяц при средней пенсии в области в 12 700 рублей. Вот как это расценить, то ли доходы большие, то ли пенсии нищенские?
Вообще, изучение пенсий для чиновников и депутатов следует начать с самых верхов. Например, пенсия бывших зампредов правительства может доходить до 88 тысяч рублей, министров – до 78 тысяч. А ведь есть еще специальные отчисления, позволяющие увеличивать общий пенсионный доход до 90 тысяч и выше.
Что касается президента, при его нынешней зарплате в 715 тысяч рублей в месяц его пенсия составила 536 тысяч. Где-то рядом и доходы премьер-министра.
Чтобы заслужить повышенную пенсию, федеральному министру требуется поработать на своем посту хотя бы 3 года. Денежное вознаграждение министра сегодня – 84 тысячи 774 рубля в месяц. Хотя со всеми надбавками их полная зарплата варьируется от 443 тысяч у главы Минстроя до 1,7 миллиона у главы Минфина. Цифры, от которых у обычного россиянина в глазах рябит.
Но на пенсии эти надбавки не влияют. Был министром от 3 до 6 лет – получи к пенсии 55% от денежного вознаграждения (46,6 тыс. руб.). От 6 до 10 лет – уже 75% к пенсии (63,6 тыс. руб.), от 10 до 15 – 85% (72 тыс. руб.), а уж если проявил упорство и высидел в министерском кресле поверх 15 лет, то и все 95% (почти 81 тысяча).
Для первого «вице» – это 101 тысяча рублей, для простых зампредов правительства – 96 тысяч. Они могут получить к пенсии от 55 до 95% от этих сумм в зависимости от того, сколько «высидели».
Свои денежные вознаграждения установлены для полпредов президента – 84 777 руб., главы ЦИК – 103 865 руб., секретаря Совбеза – 106 673 руб. и др. Здесь пенсионные правила такие же, как у министров: претендовать на доплаты в 55% от этих сумм можно после 3 лет службы.
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации по статусу приравнены к министрам, и срок, проведенный ими в парламенте, засчитывается в стаж госслужбы. Соответственно, и они имеют право на доплату к пенсии. Правда, несколько по иному расчету: чтобы получить к пенсии 55% от денежного вознаграждения, нужно прозаседать в парламенте хотя бы один пятилетний срок.
А на максимальную прибавку в 75% могут рассчитывать лишь старожилы, отсидевшие в Госдуме более 10 лет. Геннадий Зюганов или Владимир Жириновский, например. А вот Сергею Миронову положена пенсия куда больше - он почти 10 лет возглавлял Совет Федерации, а у спикеров обеих палат парламента денежное вознаграждение приравнено к премьерскому.
Помимо этого, пенсионные выплаты бывших депутатов и чиновников ежегодно индексируются. А некоторых из вышедших в «тираж» народных избранников могут подать запрос на пожизненное содержание себя любимых за счет бюджета.
Некоторые бывшие чиновники получают пенсии в 40-50 тысяч рублей и при этом, как показывают опросы, завидуют доходам пенсионеров-депутатов – тем более, мол, народному избраннику всего-то годик-другой надо в своей должности отсидеть, а чиновнику, чтобы заработать хорошую пенсию, надо «трудиться» долгие годы. Средней российской пенсии в 14 тысяч не завидует никто.
Хотя сами депутаты считают, что повода для зависти нет. «Пенсия в 100 тысяч для человека, от которого зависит будущее страны – это не фантастика, не божья благодать», – признался один из бывших депутатов Госдумы на правах инкогнито, при этом забыв упомянуть, сколько вполне справедливой критики в свой адрес Госдума слышит от журналистов и граждан.
По словам юриста Сергея Ефимова, на 75% от зарплаты премьера могут претендовать спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Дело в том, что закон о статусе сенатора и депутата приравнивает объем их социальных гарантий к премьерскому. Это означает, что в старости они будет получать более 300 тысяч рублей.
Равнение на народ или поживем как люди?
Как-то в Госдуме предлагали сделать пенсию депутатов 14 тысяч рублей. В том смысле, что думцы пытались приравнять свои пенсии к средней по стране. Поправлюсь – некоторые из думцев. К примеру, депутат Госдумы Олег Нилов. Понятно, что отклика сей порыв не нашел. И действительно, зачем такие сложности, если тот, кто отработал 5-10 лет в Госдуме, получит более 46 тысяч рублей. Тот, кто отработал больше 10 лет – 63,5 тысячи.
Другое дело, депутаты согласны с тем, что простые люди получают в старости мало. «Справедливо ли, что у депутатов такая пенсия, а у остальных мизер? Не справедливо! Не нормально и не правильно», – говорит депутат Валерий Рашкин.
Отдельный вопрос – ситуация в регионах. На муниципальном и региональном уровнях местные депутаты, мэры и губернаторы зачастую прописывают в законах разные надбавки и доплаты – себе, конечно, в основном. «Такие доплаты – очень подвижные, их трудно контролировать. Этим и пользуются чиновники на местах. Так, один глава города установил себе будущую пенсию в 320 тысяч рублей, другой – в 250 тысяч. В то же время большинство пенсионеров в их регионах получают по 10-15 тысяч рублей в месяц», – пояснила замдиректора аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.
Политолог Аббас Галлямов соглашается, что тема социальной несправедливости остается одной из самых актуальных в массовом сознании. По мнению бывшего вице-губернатора Калининградской области, политолога Сергея Журавского, высокие пенсии госслужащих и депутатов – «красная тряпка для подавляющего большинства населения».
По его словам, ситуация, когда чиновники получают по 40-50 тысяч рублей при нынешней поголовной бедности выглядят не совсем адекватно.
И уже вовсе не выглядела адекватной история, когда депутаты Законодательного Собрания Камчатского края тоже в свое время приняли законопроект, который повышает коэффициенты к пенсиям высокопоставленных региональных чиновников. А проект закона внес на рассмотрение депутатов никто иной, как самолично губернатор Владимир Илюхин.
Документ, понятное дело, был принят большинством голосов. После применения повышенных коэффициентов, пенсия губернатора и председателя Заксобрания могла превысить 100 тысяч рублей в месяц. Не остались бы в накладе и «государевы мужи» рангом помельче, а вот средняя пенсия у рядовых жителей Камчатки в 21 тысячу рублей в месяц таковой бы и осталась. За нее речь не шла.
При этом законопроект камчатские депутаты приняли вопреки позиции прокуратуры – при дефиците бюджета и состоянии глубокой дотационности края принимать решения по огромным пенсиям для чиновников, это и в самом деле стыд. Но думаете, кто-то из них покраснел?
«Заслуженные» пенсионеры Российской федерации
20 лет возглавлявший Кузбасс Аман Тулеев по местному закону «О народном губернаторе» будет получать скромную по меркам чиновников пенсию в 50 тысяч рублей, но с ежегодной индексацией. Бонусом к скромному финансовому обеспечению идет охраняемая резиденция в элитном поселке, личный помощник, кабинет в здании обладминистрации и т.д. и т.п.
18 лет руководившего столицей Юрия Лужкова отставили в сентябре 2010-го «в связи с утратой доверия». Спецзаконов о содержании экс-мэра столица не принимала. Но и по федеральному закону Юрию Михайловичу полагается 75% от его зарплаты в качестве мэра – а это, извините, около 250 тысяч рублей. И куча пожизненных «бонусов»: бесплатная медстраховка и лекарства, путевки в санатории и использование ВИП-зон в аэропортах, наличие спецсвязи, личное авто с водителем и охрана, пожизненное пользование госдачей. Сам Лужков сообщал, что большей частью этих льгот не пользуется.
Эдуард Россель руководил Свердловской областью с перерывами с 1991 по 2009 годы. После этого прочно осел в Совете Федераций.
Согласно местному закону о прибавке к пенсии для бывших губернаторов, который несколько лет назад приняли депутаты Заксобрания Свердловской области, Росселю насчитали 14 лет стажа в губернаторском кресле и добавку к окладу в 175%. Накануне ухода с поста его зарплата была чуть за 220 тысяч. Кстати, задекларированный доход сенатора Росселя в 2013-м составил 13 миллионов рублей... В общем, старость у человека достойная…
По закону «О госдолжностях Республики Татарстан» от 2006 года ее руководитель имеет право на «пожизненное денежное содержание в размере 80% месячного денежного вознаграждения президента РТ». Таким образом, экс-президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, который возглавлял регион 19 лет, полагалось пенсионное обеспечение в сумме что-то около 350 тысяч рублей. Предусматривалась, кстати, и единовременная выплата при уходе в отставку – в 10-кратном размере денежного вознаграждения главы Татарстана. То есть, одних только «отступных» набралось около 4,4 миллиона рублей. В числе дополнительных бонусов – пользование госдачей и «ряд материальных гарантий членам семьи».
Бывший глава Башкирии Муртаза Рахимов, тоже возглавлявший свой регион очень долго – 18 лет, на выходе получил пенсию около 100 тысяч рублей. Что не просто неплохо, а очень неплохо – и несбыточно для 99% населения России.
Тот, кто воду мутит – хуже жить не будет
Чиновники, депутаты, сенаторы, министры, вице-премьеры, первые лица, вторые лица и те, кто рядом и вокруг – все эти ребята выходят на пенсию на особых условиях. То есть, проводимое в жизнь повышение пенсионного возраста их не коснется абсолютно. Свои пенсионные гарантии российские чиновники сохраняют, также как и пожизненное иждивение у государства при выходе в отставку, а размеры ежемесячных пособий почти равны получаемым ими ранее зарплатам, которые, мягко скажем, выше среднего. Намного выше.
Что интересно, именно все эти люди придумали и утвердили повышение пенсионного возраста, которое их самих не задевает даже по касательной.
После принятия законопроекта увеличится срок выплаты обязательных пенсионных отчислений трудящихся на 8 лет у женщин и на 5 лет у мужчин. А это значит простую вещь – с тех, кто теперь будет работать дольше соберут больше налогов, часть из которых пойдут на содержание власть имущих. А те, довольные жизнью, продолжат откровенно лгать на тему, что денег в казне на увеличение пенсий в целом нет, поэтому пенсионная реформа необходима. Другими словами, чем больше людей не доживет до пенсии, тем больше шансов увеличить их для выживших.
И чем дольше находятся депутаты и сенаторы на своих должностях, тем больше денег они получат, уходя в отставку. А ведь от созыва в созыв бывших депутатов становится только больше. Доходы их регулярно индексируются параллельно росту инфляции, как и пенсии госслужащих. Зарплаты же обычных россиян, из доходов которых взимают налоги, практически не увеличиваются. Да и куда уж тут до простых смертных – если бюджет и так тянет непосильную ношу по содержанию всех «бывших»?
Понятное дело, стране нужны новые, более адекватные законы. Но какой депутат проголосует, к примеру, за ограничивающий свои личные доходы законопроект?
Да, намек на понимание ситуации государевы слуги сделали, начав постепенное увеличение сроков службы при выходе на привилегированную пенсию. Это вроде как делается с целью экономии на содержание бывшего бюрократического аппарата. Однако и здесь депутаты, когда принимали этот закон, успели подумать о себе и своих интересах. Во-первых, госслужащим решили повышать пенсионный возраст ежегодно по 6 месяцев, а не на год, как предлагается сделать в ближайшем будущем для всех остальных россиян. Во-вторых, никакого «замораживания» при принятии этих изменений чиновникам не устраивали. Никакие привилегии у депутатов и сенаторов не убрали.
И понятно, что сами чиновники со своими космическими для обычных россиян доходами заинтересованы занимать свои должности как можно дольше, чтобы потом получать мало в чем уступающие зарплатам депутатские и сенаторские надбавки. Такое ощущение, что присутствие на заседаниях Госдумы и Совета Федераций не менее тяжкий и опасный труд, чем у шахтеров, рыбаков, металлургов и т.д.
Что интересно, повышение пенсионного возраста после принятия соответствующего законопроекта не затронет 122 депутата Госдумы от «Единой России». Все они успеют выйти на пенсию по нынешним нормативам - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Видимо по этой причине они 19 июля проголосовали за пенсионную реформу. Они свою достойную старость уже обеспечили. Какое им дело до всех?
Всего во фракции «Единая Россия» 337 депутатов. За повышение пенсионного возраста в первом чтении проголосовали 328 единороссов. А больше и не надо было.
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что депутаты Госдумы, проголосовавшие в первом чтении за повышение пенсионного возраста, должны сдать свои мандаты.
«Экономику наладить не могут. Санкции, война на Донбассе, Сирия, коррупция – вот и отбирают у людей на свое самосохранение и несменяемость все, что могут. Нефтяные деньги теперь идут на гонку вооружений. Какие уж тут пенсии?», - написал в своем блоге на сайте «Эха Москвы» Явлинский.
Его б эти слова – да богу в уши. Хотя вот главный «небожитель» страны тут вроде замелькал в телевизоре, с беспокойством на лице вещая о том, что насчет пенсионной реформы не все так просто и вообще здесь надо подумать.
Что это – обычный пиар-ход из рубрики «президент тут ни при чем – он всегда с народом»? Хотелось бы верить, что глава государства все-таки говорил про «подумать» на полном серьезе. Реформа-то явно антинародная – хоть и голосовали за нее… «народные» депутаты…
Хотя, возможно, задумчивость президента вызвана единым днем голосования – 9 сентября этого года пройдут губернаторские выборы в ряде регионов. В том числе, и в таких стратегических, как Москва и Московская область. А это почти 15% населения страны. Надо людей немножко вывести из напряжения, перевести стрелки от пенсионной темы на тему, к примеру, важности выбора народа при избрании глав регионов.
А потом, когда кандидаты (какие надо кандидаты) станут у руля регионов, когда впереди не будет важных политических событий, вожжи пенсионной реформы вновь как бы ненароком ослабят. И скажут – ребята, не сдержать. Денег в казне нет – как еще пенсии в будущем повысить? Только за счет тех, кто до них не доживет. А значит без вариантов – повышаем. Пока не пенсии, пока лишь возраст…