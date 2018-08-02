Курс российского рубля может упасть на 15% из-за новых санкций
Российскому рублю предсказали очередной обвал в случае, власти власти США введут санкции против государственного долга РФ. По предварительным оценкам, курс рубля может обвалиться на 15%
Российскому рублю предсказали очередной обвал в случае, власти власти США введут санкции против государственного долга РФ. По предварительным оценкам, курс рубля может обвалиться на 15% (73 рубля за доллар).
В прогнозе Citigroup сообщается, что Вашингтон может ввести санкции против российского госдолга при «худшем сценарии». В рамках санкций иностранцам запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ), а в случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков.
В случае введения новых санкций дополнительный отток капитала может привести к ослаблению рубля на 15%.
Впрочем, ряд аналитиков считает маловероятным введение санкций против госдолга России, так как это ударит в том числе и по иностранным инвесторам.