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Экономика
01 августа 00:28

Власти продлили действие программы льготного автокредитования до 2020 года

Правительство России продлило срок действия программы льготного автомобильного кредитования до 2020 года. На реализацию данной программы выделено 15 млрд рублей

Фото: В Кризис.ру

Правительство России продлило срок действия программы льготного автомобильного кредитования до 2020 года. На реализацию данной программы выделено 15 млрд рублей. До конца текущего года в рамках программы планируется продать 45 тысяч автомобилей.

Отдельно для жителей регионов Дальнего Востока правительство увеличило размер скидки на выплату первого взноса по кредиту до 25%. Размер прежней скидки составлял 10%, сообщает «КоммерсантЪ».

Программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2015 году. В рамках программ банки  предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета.

При этом программа льготного автокредитования на 2018 год была приостановлена, а представители Ассоциации российских банков (АРБ) обратилась в Минпромторг с жалобой на то, что банки-участники программы не могут получить компенсацию своих выпадающих доходов.

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