ФАС возбудила дело по факту сговора участников госзакупок сувениров от Мособлдумы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении участников госзакупок сувениров и подарочных часов для Московской областной думы и структур МЧС России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении участников госзакупок сувениров и подарочных часов для Московской областной думы и структур МЧС России. Дело возбуждено на основании заявления Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».
Борцы с коррупцией в ходе собственной проверки выяснили, что участники картельного сговора поделили между собой 63,1 млн рублей. Сейчас проверяется причастность чиновников к данному сговору.
Руководитель ЦАП Сергей Митрохин сообщил, что в 23 закупках сувенирной и наградной продукции участвовали ООО «КГБ» («Качество – Гарантия Безопасности»), ООО «ПКФ Импульс-М», ООО «ПКФ-Ампир», ООО «Технический центр по ремонту часов». В аукционах участвовали по две фирмы.
Прямой ущерб от картельного сговора заключается в низкой экономии бюджетных средств. Ведомства сэкономили всего 1,6 % от начальной цены лотов.
В ЦАП считают, что участники тендеров связаны между собой. Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ПКФ-АМПИР» и ООО «КГБ» расположены по одному адресу, а «КГБ» и «ПКФ Импульс-М» имеют одинаковый номер телефона. Кроме того, директор и учредитель «КГБ» Александр Морозов ранее был владельцем «ПКФ-АМПИР».
Московское областное УФАС на основании предоставленных данных и результатов собственной проверки возбудило дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Участникам сговора грозит штраф в размере от 10 до 50% от начальной цены торгов.
Результаты расследования будут направлены в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении чиновников Мособлдумы на причастность к сговору.