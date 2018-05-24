Власти возьмут под контроль расходы граждан, чтобы вычислить самозанятых
Министерство труда и социальной защиты планирует взять контроль над доходами всех россиян с целью выявления среди них самозанятых граждан. Последних власти давно пытаются заставить легализоваться и платить сборы
Министерство труда и социальной защиты планирует взять контроль над доходами всех россиян с целью выявления среди них самозанятых граждан. Последних власти давно пытаются заставить легализоваться и платить сборы.
В ходе Петербургского международного экономического форума глава Минтруда Максим Топилин заявил, что власти будут собирать информацию о людях и их расходах. «С налоговой службой, все больше появляется кассовых аппаратов, все больше люди пользуются электронным платежными средствами», - отметил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Выявлять самозанятых граждан Минтруда собирается и через коммунальные платежи. По ним чиновники будут следить за расходами граждан и накапливать данные о тех, кто не платит страховые взносы и подоходный налог в трудоспособном возрасте. По словам Топилина, ведомство намерено сопоставлять всю эту информацию.
Напомним, в мае Минюст сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет самозанятых россиян платить отчисления в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Согласно официальным данным, самозанятых в России всего 595 человек. По оценкам организации «Опора России» - таких в стране 15-20 млн человек.