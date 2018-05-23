Владельцы новых машин с 1 июля не смогут получить полисы ОСАГО
Владельцы новых автомобилей с 1 июля могут столкнуться с проблемами в оформлении полисов ОСАГО в связи с прекращением выдачи паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде
Владельцы новых автомобилей с 1 июля могут столкнуться с проблемами в оформлении полисов ОСАГО в связи с прекращением выдачи паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде.
Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс сообщил газете «Ведомости», что в списке государственных организаций, с которыми страховщики работают при продаже полисов ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС, АО «Электронный паспорт».
При этом для получения полиса ОСАГО автомобилист должен предоставить ПТС или свидетельство о регистрации. Свидетельства у владельца автомобиля нет, так как для его получения машину нужно поставить на учет, а сделать это без полиса ОСАГО невозможно. В свою очередь бумажные ПТС с 1 июля выдавать прекратят.
Страховщики могли бы получить информацию о машинах через систему информационного обмена, однако связи с «Электронным паспортом» у них нет.
Союз страховщиков уведомил Центробанк РФ и Минфин РФ о сложившейся ситуации. В ЦБ заявили, что уже обсудили проблему со страховыми компаниями и было принято решение, что до начала работы страховщиков с «Электронным паспортом» полис ОСАГО можно будет купить на основании распечатки выписки электронного паспорта, которую будут выдавать бесплатно. Игорь Юргенс, однако, считает, что выписка юридической силы иметь не будет.