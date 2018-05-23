Российские власти могут запретить работу сервиса Booking.com
В России могут запретить работу популярного сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com. С соответствующим предложением к Ростуризму обратилось руководство Министерства культуры
В России могут запретить работу популярного сервиса онлайн-бронирования гостиниц Booking.com. С соответствующим предложением к Ростуризму обратилось руководство Министерства культуры.
Причина введения запрета на деятельность Booking.com в России не сообщается. Департамент туризма и региональной политики Минкультуры должен озвучить свою позицию по данному вопросу до 4 июня.
Ранее с инициативой ограничить работу сервиса онлайн-бронирования в России в ответ на антироссийские санкции выступил руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Он пояснил, что предлагает ввести ограничение на бронирование через Booking.com только российских гостиниц и только для клиентов, находящихся на территории России.
По замыслу г-на Войтовича, российские клиенты Booking.com по-прежнему смогут бронировать гостиницы в других странах, а иностранцы смогут бронировать отели в России.
Глава компании «Свой ТС» отметил, что Booking.сom фактически занимается в России туроператорской деятельностью, но юридически не является туроператором и не платит соответствующие взносы.
Сервис Booking.com принадлежит американской компании Booking Holdings.