Новый глава Минприроды предложил решать экологические проблемы на деньги граждан
Новый глава Министерства природных ресурсов и экологии предложил привлечь средства населения на решение экологических проблем в стране. Министр считает, что в этом вопросе не стоит рассчитывать на доходы от нефтяной отрасли
Фото: Ura.ru
Новый глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предложил привлечь средства населения на решение экологических проблем в стране. Министр считает, что в этом вопросе не стоит рассчитывать на доходы от нефтяной отрасли.
Г-н Кобылкин заявил, что ресурсы для решения экологических проблем находятся внутри страны, а получить эти деньги можно в виде налогов через малый или средний бизнес или «в виде другого какого-то механизма».
«Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги», - заявил министр, слова которого приводит РИА Новости.