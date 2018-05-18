Финансовые аналитики предупредили о рецессии экономики России из-за новых санкций
Финансовые аналитики предсказали российской экономике рецессию в случае ужесточения западных санкций в отношении страны. Речь идет о санкциях, которые распространяются на системообразующие государственные компании
Финансовые аналитики предсказали российской экономике рецессию в случае ужесточения западных санкций в отношении страны. Речь идет о санкциях, которые распространяются на системообразующие государственные компании.
В докладе аналитиков банка Morgan Stanley говорится, что негативный эффект от новых санкций не сможет сгладить даже рост мировых цен на нефть до 70 долларов за баррель.
Morgan Stanley также ухудшил прогноз для российской экономики по базовому сценарию, не предполагающему ужесточение санкций. В прогнозе говорится о том, что ВВП России вырастет в 2018 году на 1,8%. В прежнем прогнозе говорилось о росте ВВП на 2,3%, сообщает РБК.
Morgan Stanley стал уже третьим крупным инвестбанком, который ухудшил прогноз для российской экономики. Банк Goldman Sachs снизил свою оценку роста российского ВВП в 2018 году с 3,3% до 2%, а банк Citi ухудшил ее с 2,3% до 2%.
Прогнозы ухудшились после введения властями США новых антироссийских санкций, которые коснулись государственных компаний и крупного бизнеса.