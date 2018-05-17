Новый состав правительства первым делом поднимет пенсионный возраст
Российское правительство в четверг, 17 мая, «в первоочередном порядке» обсудит возможность повышения пенсионного возраста. Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что принципиальное решение по данному вопросу принято
Российское правительство в четверг, 17 мая, «в первоочередном порядке» обсудит возможность повышения пенсионного возраста. Ранее глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил, что принципиальное решение по данному вопросу принято.
Сейчас правительство планирует обсудить параметры пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Профильным министерствам будет поручено разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, который примут уже в весеннюю сессию Госдумы.
«Это стандартная политическая практика - проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти», - сообщил источник «Коммерсанта» в правительстве.
Основой для новых критериев определения пенсионного возраста могут стать разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина. Эксперт предложил поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.