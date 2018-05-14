Стоимость ОСАГО подорожает с 31 августа 2018 года
Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать с 31 августа 2018 года. Это следует из проекта Центробанка о правилах изменения базовых тарифов ОСАГО и коэффициентов к ним
Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут подорожать с 31 августа 2018 года. Это следует из проекта Центробанка о правилах изменения базовых тарифов ОСАГО и коэффициентов к ним.
В настоящее время базовый тариф составляет от 3431 до 4119 рублей. Коэффициенты высчитываются в зависимости от региона России, мощности двигателя автомобиля, возраста и водительского стажа владельца автомобиля. Также существует коэффициент предусматривающий снижение тарифа за безаварийную езду и его повышение за попадание в ДТП, сообщают «Ведомости».
Страховые компании давно настаивают на увеличении тарифов ОСАГО. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс считает, что оптимальным решением было бы полное освобождение ОСАГО от государственного регулирования. По словам бизнесмена, это приведет к понижению стоимости ОСАГО для безубыточных клиентов до 50%. Для убыточных клиентов стоимость страховки, напротив, вырастет на 25–50%.
Ранее в ЦБ выступили с предложением изменить стоимость полисов «автогражданки» для разных категорий водителей. Например, владельцев полисов «мультидрайв» (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в 1,5 раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80% дороже.