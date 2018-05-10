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10 мая 00:22

Глава Минпромторга пообещал не вводить запрет на ввоз импортных лекарств

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что ответные санкции против США не коснутся лекарств, аналогов которых нет в России

Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что ответные санкции против США не коснутся лекарств, аналогов которых нет в России. Запрет на импорт лекарств прописан в законопроекте о контрсанкциях, который подготовили депутаты Госдумы.

«Мы должны принимать решения по той номенклатуре продукции, которая у нас в собственном достатке. Зачем же сегодня принимать решения по лекарствам, которые у нас не производятся? ...Может быть, завтра или послезавтра. Зачем сейчас закрывать такую возможность? Нет», - заявил Денис Мантуров, слова которого приводит «Интерфакс».

В Минздраве России ранее заявили, что отечественный фармацевтический рынок пока не готов к запрету на ввоз импортных лекарств. Комиссия по международным делам Госдумы в свою очередь пришла к выводу, что принятие документа об ответных санкциях в первую очередь ударит по инвалидам и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями.

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