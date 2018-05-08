На реализацию новых «майских указов» президента понадобится 8 трлн рублей
Исполнение новых «майских указов» президента Владимира Путина, которые были подписаны 7 мая, понадобится не менее 8 трлн рублей. Об этом сообщил врио главы правительства Дмитрий Медведев
Исполнение новых «майских указов» президента Владимира Путина, которые были подписаны 7 мая, понадобится не менее 8 трлн рублей. Об этом сообщил врио главы правительства Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, до 2024 года на исполнение указов главы государства необходимо собрать минимум 8 трлн рублей. Глава правительства добавил, что «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов. Минимальные средства на реализацию указов уже найдены.
В свою очередь член комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов сообщил РБК, что для достижения заявленных в указе показателей, потребуется значительно больше средств.
Накануне, 7 мая президент Владимир Путин подписал новые так называемые «майские указы», которые направлены на «осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».