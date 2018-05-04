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04 мая 10:46

Российские власти введут крупные штрафы за хранение и продажу санкционных товаров

Правительство подготовило законопроект о введении административного наказания для несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Документ внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ

Фото: Лента.ру

Правительство подготовило законопроект о введении административного наказания для несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Документ внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ.

Согласно законопроекту, штраф для физических лиц за оборот запрещенных к ввозу в Россию товаров составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц штраф составит 30-50 тысяч рублей, а для юридических - 70-100 тысяч рублей. Санкционный товар подлежит конфискации.

Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка на территории Российской Федерации, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними. Действие законопроекта не распространяется на случаи, когда граждане покупают товары для личных нужд.

В правительстве напомнили, что запрет на оборот санкционных товаров определяется правительством одновременно с введением этого запрета. При этом на случай несоблюдения запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров административная ответственность законодательством России не установлена.

Напомним, продовольственное эмбарго было установлено летом 2014 года в качестве ответной меры на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма. В Россию запрещен ввоз молочной и мясной продукции, а также овощей и фруктов из США, Канады и стран Евросоюза.

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