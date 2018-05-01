МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тысяч рублей
Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума. Указ был опубликован на интернет-портале правовой информации в День всех трудящихся
В России с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос до 11 163 рублей. Таким образом, МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом.
Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума. Указ был опубликован на интернет-портале правовой информации в День всех трудящихся.
Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но также на оплату декретных отпусков, пособий по уходу за детьми и больничных.
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что на повышение МРОТ из резервного фонда было выделено более 16 млрд рублей в дополнение к 20 млрд рублей, распределенным в марте.
1 января МРОТ в России повысился до 85% от уровня прожиточного минимума и составил 9489 рублей в месяц.