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Экономика
26 апреля 14:58

Российские туркомпании отчитались о заграничных путевках за 2 рубля

Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам удалось купить туры за границу за 2 рубля

Фото: Vesti.ru

Восемь туристических компаний подали в Ростуризм отчеты за 2017 год, согласно которым стоимость путевок за границу оказалась менее одной тысячи рублей. Особо везучим туристам, судя по отчетности, удалось купить туры за границу за 2 рубля.

Стоит отметить, что от заявленных сведений зависят отчисления турфирм в фонды, которые занимаются защитой прав туристов. Таким образом, чем больший оборот заявит турфирма, тем больше она должна перечислить средств в фонд персональной ответственности.

Директор «Континент+» Анастасия Семенова в ответ на запрос РБК заявила, что сведения о заграничных турах за 2 рубля с человека являются «ерундой». Компания якобы «по ошибке» вместо общей стоимости всех реализованных туров за границу подала в Ростуризм сведения о средней цене одного договора с туристом, в который входит только билет в Китай без проживания.

Московская турфирма «Нисса-Тур», которая организовывает автобусные туры и речные круизы по Европе, указала в отчете, что поездка за границу стоила всего 767 рублей с человека. Компания отправила в 2017 году за границу 3,7 тысячи клиентов почти за 2,9 млн руб.

В самой туркомпании заявили, что туров за 767 рублей «быть не может». Полученные данные в компании объяснили «некорректным отображением данных в реестре туроператоров».

Всего о турах стоимостью не более 1 тысячи рублей заявили восемь компаний, а стоимостью менее 5 тысяч рублей - 23 компании.

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