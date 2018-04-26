Люди с другой планеты
Не так давно глава Центробанка Эльвира Набиуллина раскрыла тайну бедности российских пенсионеров. «Они не умеют копить» – сказала зарабатывающая 27 млн. руб. в год чиновница о людях с годовых достатком в 100 тысяч
Слова не деньги – тратить не жалко
Слушая то, что говорят порой чиновники, складывается впечатление, что они единственные, кто в стране работает, а потому заслужили более чем достойные заработки. Да и живут они, судя по всему, в каких-то таких местах, где люди на пенсии и зарплаты именно живут, а не выживают.
Сказав о том, что российские пенсионеры не умеют копить и инвестировать, Набиуллина реально вошла в историю. Или влипла. С одной стороны, если сказано это было искренне, выходит глава ЦБ даже близко не представляет себе, каковы реальные доходы наших стариков и что пенсий еле-еле хватает на коммуналку да на лекарства.
С другой стороны, если о бедности пенсионеров Набиуллина знает, ну или предполагает, – получается она или просто над ними издевается или пытается снять ответственность государства за общую бедность старшего поколения своих граждан.
Глава ЦБ не единственная чиновница, кто позволил себе снисходительно-презрительные фразы в сторону народа. Когда-то Дмитрий Медведев вместо сочувствия или хотя бы обещаний помочь нищим учителям, посоветовал тем «идти в бизнес, коль им не хватает зарплаты».
А совсем недавно, в марте этого года, на Сахалине глава местного правительства Вера Щербина предложила лишать сахалинских надбавок пенсионеров, которые после десятилетий тяжкого труда здесь, выезжают проживать в другие регионы.
И это при том, что на острове, считающимся одним из самых дорогих по ценам в стране, старики получают в среднем 17-18 тыс. руб. в месяц, а та же госпожа Щербина за 2016 год официально задекларировала доход в размере более 10 млн рублей – почти по 900 тыс. в месяц.
Правда, глава областного правительства и многие ее коллеги не всех пенсионеров недолюбливают. Они ведь сами когда-то тоже перейдут в эту социальную категорию. И, видимо, чтобы было в этой категории проще адаптироваться, на Сахалине и Курилах действует региональный закон №55−30 от 28.06.10. «О пенсионном обеспечении лиц, занимающих государственные должности Сахалинской области». Согласно документу, такой государев человек, проработав на своей должности один год, получает право на пенсию в размере 50% от своего должностного оклада. А если такой чиновник проработает три года, то этот процент увеличивается до 75%. Таким образом, председатель островного правительства госпожа Щербина, работающая с апреля 2015 года, уже получила право на пенсию более 600 тыс. рублей.
Несите ваши денежки – мы их приумножим?
Кстати, укоряя наших пенсионеров в неумении инвестировать, Эльвира Набиуллина не только забыла нашу не так уж давнишнюю историю России, но и современные реалии.
Кажется, это было еще вчера – люди несли свои сбережения в МММ, «Хопер-Инвест», «Русский дом «Селенга» и прочие «пирамиды», а потом давили друг друга в очередях перед закрытыми офисами и умирали на полу с инфарктами, когда все эти «хопры» однажды куда-то «слились». А государство со стороны спокойно наблюдало за тем, как его народ грабят.
Сколько там было пенсионеров? Десятки тысяч. Они пытались инвестировать и в итоге остались ни с чем. И если госпожа Набиуллина небрежно отмахнется – мол, время было другое, сейчас все иначе, все цивилизованней – вот вам пример из вашей современности.
В самом конце 2017 года в Хабаровске закрылся кредитно-потребительский кооператив «Амурский сберегательный», до этого с размахом и большой энергией обещавший немалые проценты на вклады.
Большая часть его вкладчиков составили именно пенсионеры, которые достали свои заначки, «смертные» и другие последние деньги и понесли инвестировать. А перед новым годом штурмом брали офис этой «шарашкиной конторы», пытаясь вернуть хоть что-то.
И если кто-то скажет – мол, ты сравнил «пирамиды» девяностых и местечковый кооператив, отвечу так: не поленитесь, изучите – сколько в каждом российском городе таких вот «кооперативов», сколько из них уже слились» с чужими деньгами, чтобы потом открыться где-нибудь в другом месте (а порой и на старом месте), но уже под другой вывеской? Сколько людей, стариков потеряли все свои деньги, пытаясь как раз инвестировать?
Вот куда бы ткнуть носом уважаемой Эльвире, как главе Центробанка – проверять такие кооперативы, ужесточить по ним ведение бизнеса и ответственность, предостеречь людей, наконец.
Но, может, у нас слишком большая страна – и у власть имущих просто руки до всех территорий не доходят? Тем более, если ты с презрением смотришь на все, что находится за пределами Садового кольца.
Поэтому старики учатся жить и выживать сами. Из своих 12 тысяч пенсии пять тысяч на ЖКХ, пять тысяч на лекарства, две тысячи – на еду. Или тысячу на еду, а тысячу – в «чулок», на похороны. А потом перед носом у них помахают рекламкой вкладов под бешенный процент годовых, и они все, что собирали несколько лет, отнесут, инвестируют и… потеряют. И эти, в том числе, потерянные пенсионерами последние тысячи рублей, суммируются в миллионы и миллиарды, чтобы всплыть где-нибудь в «панамском досье» или «райское досье», ну или на «англицком берегу».
И снова, как когда-то в девяностые, государство неплохо чувствует себя в роли стороннего наблюдателя. Или советчика. При этом себя власть имущие точно не обижают и в себя инвестируют с большим удовольствием.
Осенью прошлого года в проект Федерального бюджета на 2018-2020 гг. фактически все министерства и ведомства заложили средства на повышения зарплат чиновникам. И ни слова о том, что, к примеру, работающим пенсионерам тоже что-то индексируют – ну, хотя бы в силу имеющейся инфляции.
Но… Только послушайте это. В конце прошлого года Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на растущие цены, инфляция в стране рекордно низкая. Если прочитать заявление чиновницы между строк, выходит, что нам всем просто кажется, что цены в стране растут – на самом деле мы просто дураки и в экономике ничего не понимаем.
К чему мы вспомнили про цены и инфляцию? Да к тому, что тем же работающим пенсионерам не индексировали их пенсии именно поэтому – цены не растут, инфляции почти нет.
Только глядя на заложенные в бюджет повышения зарплат чиновникам, начинаешь понимать, что для них, выходит, и цены скачут, и инфляция зашкаливает. Ну, раз повышают-то зарплаты. Логично?
Или, может, в министерствах и ведомствах получают жалкие гроши и ребятам попросту не хватает на жизнь? Вот как прожить министру финансов Антону Силуянову на 1,7 млн. руб. в месяц? А глава Минэнерго Александр Новак еще бедней – около 1,3 млн. руб. в тот же месяц. Попробуй тут свести концы с концами.
В декабре 2017 года Минфин РФ разместил на своем сайте информацию о зарплатах федеральных министров, но после того как россияне, считающие копейки, принялись публиковать негатив в социальных сетях на этот счет, спешно эту информацию удалил. Но уже попавшая в интернет, она широко разбежалась по сети и долго еще обсуждалась.
Вот этим ребятам есть, что инвестировать. Пенсионерам инвестировать нечего. Поэтому слова главы ЦБ на эту тему ни что иное, как плевок во всех российских стариков.
Центробанк по экономике как танк?
Что же касается не глупых слов, а конкретно деятельности Набиуллиной на посту главы Центробанка, многие специалисты оценивают ее неоднозначно. Некоторые даже называют геноцидом лишение населения, особенно пенсионеров, денег, лишение работодателей средств, ведущее к обнищанию работников с подачи ЦБ.
Вице-президент Торгово-промышленной платы (ТПП) Константин Бабкин более сдержан, но, тем не менее, политику ЦБ тоже критикует: «Мне непонятно, почему Центробанк назвал борьбу с инфляцией основным ориентиром своей денежно-кредитной политики. Главный инструмент подавления инфляции сегодня – супервысокая ключевая ставка. Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что другие регулирующие органы в таких ситуациях стараются не повышать ключевые ставки, а, напротив, снижают их или уводят в отрицательную зону».
В экономике России происходит явный дисбаланс – преимущественные льготы получают в основном госкорпорации, занимающиеся добычей и продажей сырья. Всем остальным – кукиш без масла. А когда на балансе кукиш и нет денег на развитие, бизнес не может поднимать экономику, которая сегодня, по оценкам специалистов, работает на две трети от потенциального выпуска, по ряду отраслей более половины мощностей и вовсе простаивают.
И понятно почему – нет кредитов, которые помогли бы наладить работу. Есть кредиты, которые загоняют в кабалу. Центральный банк создаёт феодальные условия работы, кредитов для финансирования инвестиций у него просто не существует. Центральный банк – главный «высасывальщик» денег из экономики. В прошлом году он фактически перестал исполнять функции кредитора.
Сегодня банковский сектор выдаёт в основном короткие и дорогие деньги, отсюда высокая степень перекредитованности предприятий, близость многих из них к банкротству и новые возможности для тех, кто функционирует в сфере отжима бизнесов.
Надежды, что при такой политике ЦБ подавление инфляции обеспечит нам экономический рост, призрачны. ЦБ борется с инфляцией путём повышения процентных ставок.
«Это ведёт к усыханию кредита и падению инвестиций, как следствие идёт нарастание технологического отставания России от других стран. Падает конкурентоспособность, происходит девальвация рубля – и по этому кругу мы ходим уже 15 лет. Мы с группой экспертов предложили рекомендации по развороту кредитно-денежной политики в интересах роста реального сектора. Целевой кредит для конечного заёмщика не должен превышать 5-7%, должен быть строгий контроль за целевым движением денег», – говорит академик РАН Сергей Глазьев.
Да только кто его слышит? Тем более, что и контроль ЦБ за частными банками фактически превратился в уничтожение банковской системы под видом «оздоровления». Санация банков стала своего рода инструментом власть предержащих для того, чтобы забрать или положить на лопатки чужой бизнес. Примеры «Югры», «Открытия», «Бинбанка» и других – перед нами.
За последние четыре года лишены лицензии 399 банков – 41% из тех, что работали до прихода команды Набиуллиной. Сотни тысяч компаний потеряли свои средства. Только по крупным банкам – более 300 тысяч юрлиц. «Необходимо ввести процедуру лишения лицензии только через суд, а то у нас сегодня Банк России сам решает, кого и почему карать или миловать, что может привести к злоупотреблениям», – заявил председатель Совета директоров ГК «Финансовый интегратор» Владимир Гамза. И если честно, еще очень мягко он об этом говорит.
По той же «Югре» ЦБ, поставив себе цель уничтожить этот банк, шесть раз обращался в Генпрокуратуру, которая все никак не находила никаких признаков хищений или мошенничества. Зато напротив – действия регулятора назвала незаконными. Но Центробанк, не принадлежащий к юрисдикции Российских законов, просто плюнул на Генпрокуратуру и продолжил разрушать экономику России.
А ведь еще какой-то год-полтора назад российская банковская система хоть и кряхтела, но не была приговорена к высшей мере. В декабре 2016 года, в ходе ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин на этот счёт был спокоен: «Линию Банка России на оздоровление банковской системы поддерживают почти все на экспертном уровне и в России, и за рубежом. Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк, действует ошибочно».
Но когда государство начало пристальней высматривать откровенные отмывочные банки и поручило роль инквизитора Центробанку, тот, едва почувствовав кровь, вошел во вкус и принялся «плющить» всех без разбора – включая те структуры, где просто возникли какие-то временные трудности. Так сказать, профилактика с последующим отъемом бизнеса.
В итоге к началу 2017-го финансового года Центробанк уже считал банки-покойники десятками. Кого-то передали новым хозяевам, а кого-то и похоронили, сделав еще бедней миллионы и без того небогатых российских граждан, работодателей – неспособными вести бизнес и платить зарплаты, а вполне кредитоспособных банкиров – беглецами, скрывающимися на чужбине. Ну, и как отрыжка таких действий – сотни миллиардов благополучно уплывших из России рублей и осевших где то на счетах в зарубежных банках…
Эксперты однозначны в своих выводах – масштабная карательная операция против банков ЦБ начал именно с прихода Набиуллиной. И среди специалистов даже бытует такое мнение, что она специально приглашена на роль банковского «киллера» - настолько маниакально выводятся из бизнеса один игрок за другим.
Здесь задать бы простой вопрос – а кому это выгодно? Наверное, даже не заглядывая в финансовые ведомости отдельных власть предержащих господ, можно сделать предположение: Эльвиру Набиуллину кто-то ведь назначал и кто-то по должности есть главнее ее настолько, чтобы иметь возможность отдавать главе ЦБ приказы и указы. Посмотрите, кто главней – и сами дайте ответ на вопрос.
Но самое страшное, что Центробанк во главе с Набиуллиной, поглощая банк за банком, видит в этом только позитив и не находит повода для паники. «Планируемая Банком России допэмиссия в рамках мер по улучшению финансового состояния банка «ФК Открытие» не повлияет на динамику инфляции и денежный рынок» - сказал как-то заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
А специалисты говорят, что крах больших банков неминуемо ведет к так называемому кредитному сжатию. А оно, в свою очередь, резко замедляет экономические процессы страны. И уже это ведёт к масштабному обнищанию населения, провоцируя социальный взрыв.
И вот здесь оказывается, по мнению госпожи Набиуллиной, что люди, в том числе самые незащищенные слои населения, пенсионеры, сами себя… «обнищали». То есть, получил ты свои 12 тысяч пенсии – не трать на таблетки, задолжай за коммуналку, поголодай месяц. Но вложи их куда-нибудь, в … чей-нибудь офшор...
Тем более, что на лекарствах можно и сэкономить, если последовать совету члена Совета Федерации от Курганской области Сергея Лисовского от всех хворей лечиться марганцовкой или предложению вице-спикера Госдума Петра Толстого пить кору дуба. Ну, точно люди с другой планеты, которые выражают обеспокоенность за здоровье народа, ничего для этого не делая.
С той же планеты и уважаемая Эльвира Набиуллина. Вот российский пенсионер в среднем 150 тысяч год получает, а глава ЦБ за все время работы на должности Председателя Центрального банка Российской Федерации, заработала порядка 100 миллионов рублей.
И словно оправдывая такие доходы своего руководителя, Центробанк пытается показать, что та свои деньги отработала – в опубликованном ЦБ мартовском отчете выдано на гора рекордное снижение инфляции до1,7%.
Однако, те самые не умеющие инвестировать пенсионеры отмечают, что товары и продукты первой необходимости дорожают в разы, а пенсия не индексируется. «Вот спросите Набиуллину, где она нашла 1,7% инфляции. Где она их нашла?! Я в своем кармане вижу 17%» - жалуется обычная столичная пенсионерка, покупающая за 80 руб. лавровый лист, когда-то стоивший 20 руб. А пенсия и тогда и сейчас осталась примерно той же.
Возможно, у сотрудников Центробанка действительно инфляция 1,7% - те товары, которые они привыкли брать, не особо и подорожали. Наверное, по ним 1,7% и высчитывали. Хотя, все правильно – они ведь люди с другой планеты. У них и цены свои, и инфляция, и доходы. Они живут, мы выживаем. Они инопланетяне, мы люди. Или нас уже считают мамонтами, которым недолго осталось?