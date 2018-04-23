Безопасность – ничто, бизнес – все
Увеличение камер видеофиксации нарушений на дорогах не привело к изменению условий безопасности, но с другой стороны количество «писем счастья», рассылаемых на адреса автовладельцев, бьет все рекорды
Честный заработок на частных камерах
Пару лет назад компания «МВС Груп» заключила с властями Московской области концессионное соглашение на поставку и обслуживание чуть более тысячи придорожных камер, за что впервые в истории частного предпринимательства получила деньги из бюджета. В данном случае - из регионального. И получила нормально. 250 млн. руб. за каких-то полгода деятельности.
Как зарабатывает компанию? Да все просто. Повесили камеры на дорогах, те фиксируют нарушения - а с каждого нарушения фирма пост-фактум получает от государства 233 рубля вне зависимости от того, на какую сумму выписан штраф. И, похоже, бизнес идет в гору - пока в других регионах подобный практику еще только изучают, «МВС Груп» собирается подключить к системе фотовидеофиксации еще около 500 новых комплексов.
По условиям договора компания в ближайшие 10 лет вложит в проект 4,9 млрд. руб. И уже, надо полагать начала и вкладывать, и давать существенную отдачу. С июля по декабрь прошлого года в бюджет Московской области поступило более 337 млн руб. за счет оплаты штрафов - из них 254 млн руб. пошло владельцам камер.
Как дали понять в областном порядке, чтобы получить доступ к ним, чтобы отбить затраты на все - и на модернизацию камер, и на отправку писем с квитанциями, и на погашения кредитов и даже чтобы выйти в плюс.
Вообще, Московская область стала одним из первых регионов, применив концессию для привлечения средств в отрасль, а также в обмен на деньги. В питере и Ульяновске - но там пока еще думают.
Правда, схема, дающая очень быструю прибыль и бизнесу и бюджету, приветствуется далеко не всеми. С одной стороны, да, без спору - камеры приводят к снижению аварийности на дорогах (в частности, статистика показывает, что в Подмосковье число ДТП в местах установки камер в среднем снижается на 20–40%), а денег на оборудование в региональных бюджетах нет.
С другой стороны, частные компании уже откровенно забывают о том, что они призваны обеспечивать безопасность на дорогах – перед глазами лишь прибыль, а субъекты федерации закладывают «штрафные» деньги в бюджет.
Оппонируя чиновникам, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет схему откровенно неправильной. «Компания заинтересована в наращивании числа штрафов, от этого зависит ее доход. Хотя конечная цель установки камеры ровно обратная — сократить число нарушений до нуля»,— говорит он, напоминая то, что и так знают все – фотоматериалы с камер в ГИБДД почти не отбраковывают. А это значит, что любой снимок вашей машины обернется штрафом.
По мнению господина Шкуматова, более удачной является схема, применяемая в Москве: ЦОДД (по мннеию многоих автолюбителей тоже еще та контора) берет камеры в аренду и платит фактически за обслуживание комплекса. В этом случае владельцу приборов нет смысла гнаться за количеством штрафов – здесь главное, чтобы камера просто работала.
В «МВС Груп» споры – по какой схеме лучше работать, не комментируют. Но оно и понятно - соглашение уже есть, «бабки» идут, государство гарант – к чему об этом говорить? Государство, судя по всему, такая схема тоже устраивает. Остаются автомобилисты. Но кто когда спрашивал – что их волнует?
О бедном водителе замолвите слово
То, что выезжая на дорогу, автомобилист заранее становится виноватым в еще не случившихся происшествиях, и даже порой не участвуя в них – а фото остается главным доказательством вины, рассказывают многочисленные истории.
Например, столичная автомобилистка Мария Мясникова три года добивалась отмены штрафа за неправильную парковку в зоне действия знака «остановка запрещена», которого на самом деле просто не было. Девушка дошла до Верховного суда, который пошел автоледи навстречу, признав, что нижестоящие суды не слишком вникали в дело, и отправил материалы на пересмотр. Однако, даже в таком удивительном случае эксперты уверены, что теперь районный суд не отменит штраф, а просто прекратит дело за истечением срока давности. То есть, даже при наличии ошибки ошибку признавать никто не будет и тем более возвращать деньги.
А вот история другого москвича. Когда ему позвонили родители и сказали, что ему на адрес прописки пришел через почту штраф, первым делом парень подумал – а почему он не получил уведомление на госуслугах. Всегда получал, а тут нет.
Открыл госуслуги и увидел два штрафа по 3 тыс. руб. каждый. Не увидев фотоподтверждений своих нарушений, молодой человек залез на сайт ГИБДД, чтобы посмотреть – что же он все-таки нарушил. Удивительное дело – здесь нарушений за ним не числилось. То есть, ГИБДД говорит – ты чист, госуслуги говорят – виноват, причем, два раза.
Настырный юноша залез на сайт услуг города Москвы (pgu.mos.ru) – и вот здесь его удивлению не было предела. Он нашел два постановления по двум правонарушениям. Одно было выписано 31.08.16, а второе 2.09.16. Оба постановления по правонарушениям от 27.08.16. Но самое удивительное то, что адреса правонарушений находились удивительно рядом друг с другом. Одно правонарушение было совершено по адресу г. Москва, Промышленный проезд, 3, а второе по адресу г. Москва, проезд Багратионовский, 1А.
После просмотра фото москвич понял – на фотографиях обоих правонарушений его машина стоит в одном и том же месте, а время на фотках одного правонарушения 10:57:36 секунд, а фотографиях второго правонарушения 10:58 без секунд. При чем, к одному правонарушению приложено фото только одного знака в 10:55:59 (за полторы минуты до первой фотографии). На фотографиях второго правонарушения видно второго представителя МАДИ на фоне знака и виднеющегося автомобиля.
Другими словами, за одно нарушение пришло два штрафа согласно фотофиксации, сделанной с разных ракурсов. И пускай в данном конкретном случае речь идет о фотографиях, сделанными живыми людьми, а не камерами – но ведь и камеры, установи их так, как надо (для большего получения прибыли), могут делать за людей то же самое. Как это можно делать – об этом чуть ниже. Пока же можно просто констатировать – государство (или их частных представителей) на дорогах заботит вовсе не безопасность движения, а сбор… «урожая».
Как в этот бизнес попал частник?
Бизнес на камерах видеофиксации нарушений ПДД появился не так давно. Но когда в России ДПС стала внедрять камеры в свою работу, появилась другая трудность – денег в федеральном и местных бюджетах и так мало – а здесь еще новую статью расходов придумали. Именно поэтому еще в 2014 году Совет Федерации и Госума совместно разработали проект, позволяющий заниматься установкой камер видеофиксации частным инвесторам.
После принятия этого частная видеофиксация нарушений ПДД стала законной. При этом обе стороны остаются в плюсе: бюджетные средства не расходуются, а предприниматели зарабатывают.
Бизнесмену остается установить камеру и ждать получения прибыли. При этом средства перечисляются сначала в государственную казну (после того, как нарушитель оплатит штраф), а только потом к владельцу оборудования. В бюджете остается часть средств.
Но в любом случае установка камер на дорогах как бизнес действительно способна приносить неплохую прибыль. А чтобы она была действительно неплохой, надо правильно выбрать участок трассы. Зачем нужна камера на тихой улочке, где мало кто ездит? А вот на скоростной трассе – милое дело.
Положительных факторов в этой сфере немало. Здесь и возможность получения дохода без дополнительных усилий (достаточно наладить работу и найти человека, ответственного за работу камер и их обслуживание); и доход без дополнительных операционных затрат (вкладываться снова и снова не придется, так как оборудование имеет долгий срок службы, а в случае необходимости его всегда можно починить или заменить). К тому же не нужно самим заниматься сбором платежей – из бюджета заработанная сумма перечисляется «автоматом».
О том, что этот бизнес «вкусный», говорит тот факт, что на текущий момент заключено уже порядка 50 госконтрактов на установку и обслуживание камер видеонаблюдения на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей по всей стране.
Попробовав просчитать вложения в этот бизнес и потенциальную прибыль, получаем следующие цифры. Полный комплект оборудования может обойтись в 2 – 3 млн. рублей. Если учесть, что средний размер вознаграждения составляет 200 рублей, то значит, что приборы окупятся только после получения комиссионных за 10 000 штрафов. Так как срок получения дохода равен 12 годам, за год нужно фиксировать не меньше 835 нарушений или не меньше 3 нарушений в день. Для российских дорог это небольшая цифра. На практике оказывается, что вложения окупаются за 4 года, а остальные 8 лет инвестор получает сверхприбыль.
Деньги в бюджет или безопасность – что важнее?
Выше мы писали о том, что стратегия установки частных камер устраивает обе стороны – и государство и предпринимателей. Но у этой стороны «медали» есть и третья сторона. Водители. Сюда же, в принципе, и пешеходы.
Ведь для чего все это делается? Официальная цель одна и она не скрывается – безопасность и еще раз безопасность. Только жаль, что под благовидной идеей многие просто делают деньги – причем, зная, что чем хуже безопасность, тем больше штрафов – а, значит, и прибыли.
Так что, лозунг на тему – камеры уменьшают количество нарушений на дорогах – это филькина грамота. Согласно отчетам ГИБДД, число оштрафованных за нарушения ПДД из года в год почти не меняется. А когда штрафы изрядно пополняют местный бюджет, не только бизнесмены, но и сами чиновники начинают забывать – для чего вообще устанавливаются камеры.
Вот возьмем для примера ту же Московскую область. За сутки каждый фотокомплекс ловит около 100 нарушителей скоростного режима. Даже если взять минимальный штраф 500 рублей (а ведь есть штрафы и по 3-5 тыс. руб.) и предположить, что все штрафники уложатся в льготный период, оплатив квитанцию с 50‑процентной скидкой, получится 750 тысяч рублей в месяц. Это самый что ни на есть скромный доход только с одной камеры. В реальности одна камера собирает штрафных денег гораздо больше.
Данные Минтранса Московской области за восемь месяцев 2017-го года наглядно демонстрируют – все вместе камеры автоматической фиксации зафиксировали 4,5 млн нарушений на сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Понятное дело, что подмосковные власти решили увеличить число камер – и не прогадали. Если в начале 2017-го года ежемесячные поступления от водителей-штрафников составляли порядка 180 млн рублей, то после установки дополнительных комплексов сумма превысила 200 миллионов. Так чего ж стоять на месте – увешаем дороги камерами, как новогоднюю елку гирляндами!
Если попробовать посчитать доход частника, то тоже выходит неслабо. Если взять ту же вышеупомянутую компанию «МВС Групп», заключившую госконтракт как раз с властями Подмосковья, с каждой штрафной квитанции коммерсы кладут себе в карман 233 рубля. Независимо от того, на какую сумму оформлен штраф.
Если учесть, что эта компания по условиям договора планирует установить тысячу комплексов, каждый из которых ежедневно «принимает» по сотне нарушителей, то получаемые «коммерсантами» гонорары впечатляют – около 23 млн рублей! в сутки. Даже если половина этих средств будет идти на операционные расходы и погашение кредитов, на хлеб с маслом останется точно.
И даже хватит на «поделиться». С кем? Да много с кем. Вот, к примеру, по условиям договора коммерсанты не могут устанавливать камеры там, где им заблагорассудится. Есть рекомендации и требования ГИБДД. Однако, по факту камеры появляются везде – и в населенных пунктах, и вне. И висят себе, щелкая нарушения. Это что – устный допдоговор между участниками «концессии» поверх основного соглашения?
Да и тот факт, когда число камер растет, а получаемые штрафные деньги тратят на всё что угодно, но только не на реконструкцию и ремонт дорог, встает вопрос: действительно ли власть интересует безопасность на наших дорогах?
Похоже, волнует – но не безопасность, а поступление штрафных денег. И, к сожалению, не всегда в казну. Ходят разговоры, что при планировании региональных бюджетов в доходную часть уже заранее вписывают серьезные поступления от штрафов.
Вы только вдумайтесь! Будущий финансовый год еще не наступил, а штрафные деньги уже вписаны в бюджет и больше того, уже распределены, то есть, теоретически потрачены. А это значит одно – в будущем эти пока еще виртуальные деньги по-любому должны в бюджет попасть. Как? В том числе и путем неадекватной организацией дорожного движения, которая вынуждает водителей становиться нарушителями.
Рэкет на дорогах
Если честно, иначе организацию фиксации нарушений и сбор штрафов и не назвать. Глянешь, сколько нелепых штрафов было выписано водителям – впору за голову хвататься. Но редко где власть дает обратный ход и признает себя не правой. И несмотря на их очевидную нелепость некоторых ситуаций, автомобилисты вынуждены заплатить, не сумев доказать в суде невиновность.
Фиксация нарушения видеокамерой фактически рассматривается как неоспоримое доказательство вины. Презумпция невиновности в России не распространяется на водителей, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами. Приняв поправку в статью КоАП 1.5, депутаты, по сути, отменили необходимость устанавливать виновных. Они уверены, что техника никогда не ошибается.
Дадим для примера несколько ситуаций, в которых техника все-таки ошибается – но обязательно выписывает штраф. Как вы думаете – существует на свете автомобиль, который можно развивать скорость в несколько раз быстрее звука?
Тем не менее, одному автомобилисту из Нижнего Новгорода пришел штраф, в котором указывалось, что он разогнал свой «Опель» до 9699 км/ч. А в Орле, по мнению камеры, автомобиль достиг скорости 1418 км/ч.
Но когда одна и та же камера начинает массово «гнуть» водителей – впору выходить на митинг. Например, в Химках в свое время автомобилисты даже выходили на улицу, требуя проверить одну из «сумасшедших» камер.
Проверили. Выяснилось, что кто-то когда-то обстрелял ее и повредил – вот она и работала по своему усмотрению. Но самое интересное, что даже после признания властями того, что камера ошибалась, водителям все равно пришлось заплатить все ранее выписанные с ее помощью штрафы.
Но камера может ошибаться не только сама по себе, а и по причине «правильной» настройки. Несколько лет назад в Краснодарском крае при проверке были обнаружены несколько камер, настроенных на максимально разрешенную скорость в… 0 км/ч. То есть, чтобы не превысить скорость под штраф, мимо этой камеры можно было идти только пешком – да и то не спеша.
На той же Кубани вокруг камер творились и другие интересные вещи. Местным автовладельцам долгое время приходили странные штрафы с камер, которые фиксировали нарушения скоростного режима. Сами автовладельцы утверждали, что ехали с разрешенной скоростью. Правда всплыла лишь тогда, когда фальсификаторы вконец обленились – начали присылать постановления, где было указано две скорости: настоящая и фиктивная, которую пририсовывали в графическом редакторе. То есть, по-быстрому «фотошопили» и отправляли автолюбителям.
К этой истории даже подключалась прокуратура, кого-то там даже наказали – но… Сотни банально «нарисованных» штрафов никто так и не отменил.
В общем, подводных камней в этом бизнесе масса. Но все они работают исключительно против автомобилистов. Например, до сих пор на порталах государственных услуг отсутствует кнопка «Обжаловать штраф» в соответствии со статьями 30.2 и 30.3 КоАП РФ. Есть только кнопка «Оплатить» или, как это сделано на портале Автокод, предоставлена возможность «отправить обращение» чиновникам в соответствии с 59-ФЗ.
Однако тут кроется ловушка, так как обращение – это не жалоба. Закон прямо запрещает направлять жалобу в тот государственный орган, решение которого обжалуется. А сроки рассмотрения обращений в три раза превышают сроки, отведенные на обжалование по КоАП РФ, и если этот срок пропущен, то суд зачастую отказывает в его восстановлении. Ведь если заявитель (пусть даже и не по своей вине) перепутал 59-ФЗ и КоАП РФ, это не освобождает его от ответственности. Таким образом, написание обращений даже близко не дает никаких гарантий.
Постараться урегулировать вопрос в досудебном порядке возможно при помощи подачи заявления на бумаге. Можно направить заказное письмо с описью вложений. Другой вариант – вручить заявление дежурному инспектору: в свое рабочее время или в субботу, что съест немало времени, но может дать результат.
А вот обжалований в удобной электронной форме по КоАП для автомобилистов в 21 веке так до этого не предусмотрено. А если учесть, как часто водителям отказывают в отмене очевидно нелепых штрафов, складывается впечатление, что государство намекает водителям на то, что сопротивление бесполезно.