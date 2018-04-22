Со стороны груди и спины – запрещено!
МУП «Спецавтохозяйство» городского округа Коломна эксплуатирует полигон «Воловичи» на основании бессрочной лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 11 июля 2016 года № 077 607 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
Из действующих свалок Московской области, полигон «Воловичи» эксплуатирующийся с 1990 года и занимающий площадь около 10 га, не является самым старым и самым мощным по площади. Так, например полигон «Тимохово» занимает площадь 110 га, полигон «Кучино» 50 га, а полигон «Лесная» в Серпуховском районе около 33 га. Ситуация в Воловичах отличается лишь тем, что народ травит не некое коммерческое ООО, а муниципальное предприятие, или проще говоря – местная власть возглавляемая Денисом Лебедевым.
В силу практически одномоментного закрытия 24 полигонов, экологическая ситуация в районах эксплуатации действующих полигонов, приобрела характер управляемой экологической катастрофы, ввиду резко возросшей нагрузки и неспособности полигонов к приемке большого количества мусора.
Ситуация на практике получилась следующая. Представьте мусорное ведро, которое раньше выносили ежедневно, но по каким-то причинам не выносят неделю. Так и с полигонами. При возрастающем ежедневно объеме мусора, из 39 полигонов оставили работать только 15, сократив их количество, практически на две трети. Произошла управляемая экологическая катастрофа или говоря языком Уголовного Кодекса – экологический геноцид населения.
Кто виноват в химической атаке против жителей Подмосковья? Правительство Московской области – единственный регион России, сосредоточивший в своих руках все функции в сфере обращения отходов, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и иные контрольно-надзорные органы.
Как власть реагирует на протест населения, в буквальном смысле с топором, вставшего на защиту своих жизненных интересов? Включен репрессивный механизм силового подавления протеста. Практически ежедневно происходят задержания гражданских активистов, а организатору митингов в Коломне Вячеславу Егорову угрожают уголовным преследованием, собираются упрятать в тюрьму сроком на три года.
Намедни задержали отца Игоря, вставшего на пути мусоровоза. Священника отпустили, но ввозимый объем мусора от этого не уменьшился, протест не прекратился и люди по прежнему не уходят с трассы, рискуя быть задержанными и обвиненными по пресловутой статье 20.2 – нарушение установленного порядка проведения публичных акций.
Наивысшая конституционная ценность, права и свободы человека, государством растоптаны. Обязанности по их признанию, соблюдению, и защите прекращены в одностороннем порядке и запущены механизмы силового подавления протеста, фабрикации уголовных дел и заключения под стражу невинных людей.
В очень короткие сроки произошла деформация государственного сознания и государство из демократического стало автократическим, все институты которого встали на защиту полицейско-прокурорско-судейского режима.
Способен ли гражданин превратить декларируемые права в реальные?
Способен ли человек спасти свою жизнь, жизнь своего ребенка и выжить встав на пути государственного произвола?
Способен ли?