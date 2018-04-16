Меню
Экономика
Нас мало - а станет еще меньше
Авторская колонка
16 апреля 12:43
Минкин Александр

Российский журналист и театровед. Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

Все авторы

Большая победоносная война

Друг народа журналист убит по политическим мотивам

Проклятая американская военщина! (за Кубу, Югославию, Ирак, Сирию). Проклятая французская военщина! (за 1812 год). Проклятая немецкая! (за 1941–1945). Проклятая британская! (за Крымскую и Скрипаля). Эти проклятые военщины разоряют и дурачат собственные народы, сеют смерть по всему миру. Их следует наказать.

Ударить по Америке атомной бомбой! — многие граждане страстно требуют сделать это. Другие в ужасе кричат, что этого делать нельзя.

Успокойтесь. Успокойтесь, воинственные мечтатели и миролюбивые паникёры. Вопрос решится без вас.

Когда вы увидите ослепительную вспышку, то за всю оставшуюся жизнь не успеете узнать, кто первый начал и кто победил. Воинственные не успеют выпить и сплясать на радостях, миролюбивые не успеют выпить и выйти на марш протеста.

Правители наших стран, вероятно, уцелеют, но радует ли вас такая перспектива?

Если б была возможность, то нижеследующий текст следовало бы напечатать на британском, немецком, французском и американском языках. Но мы печатаем его по-русски — в надежде, что в странах, стонущих под властью проклятой и т.д., найдутся честные журналисты, переведут и опубликуют мудрую статью известного доктора медицины, который несколько лет был личным врачом руководителя одной из самых важных стран Европы и (так сказать, изнутри) наблюдал Большую Политику.

О внешней войне

Когда сравнишь ничтожные преимущества, получаемые государством от самых блестящих походов, с ужасающими бедствиями, которые они влекут за собой, можно ли сомневаться, что мудрый законодатель сделал бы отказ от завоевательных войн основным положением конституции. Но на беду человечества почти во всех странах законы издаются лишь коронованными разбойниками или находящимися у них на содержании юристами.

Даже в государствах наилучше устроенных можно видеть, как государь использует воинские силы, доверенные ему для защиты государства, против него самого. Свои черные замыслы он осуществляет всегда с помощью каких-либо военных предприятий.

Война влечёт чрезмерное бремя налогов, застой в торговле, истощение финансов, рост нищеты. А ещё война всегда гибельна для общественной свободы.

Сначала война отвлекает внимание граждан с дел внутренних на дела внешние. Вследствие этого правительство, которое уже более никто не контролирует, приступает к осуществлению своих тайных замыслов.

Если война сколько-нибудь кровопролитная, она держит умы в состоянии постоянного возбуждения, страха и тревоги, отнимая у граждан время и желание углубляться в проверку государственных трат.

Затем она позволяет государю удалять непокорных граждан и отделываться от беспокойных, или, лучше сказать, отправлять на бойню граждан, наиболее свободолюбивых.

Поскольку государь предпочитает повелевать народом бедным и покорным, чем процветающим и свободным, он вовсе не связывает обязательно те выгоды, получить которые он имеет в виду, с военными успехами. Наоборот, если он полагает, что ему выгоднее испытать неудачи, он, как ловкий политик, извлекает пользу даже из собственных своих поражений.

Стремясь властвовать, чтобы обогатиться, и обогатиться, чтобы властвовать, государь стремится овладеть ими по отдельности только для того, чтобы в один прекрасный день объединить их в своих руках. Ибо, чтобы стать всевластным, необходимо иметь одновременно и золото и власть.

Война и деспотизм взаимно помогают друг другу, ведь у порабощённого народа можно по собственному желанию отобрать людей и деньги. Война даёт предлог для незаконных денежных поборов с целью иметь всегда наготове большие армии, чтобы держать народ в повиновении и препятствовать его восстанию.

Поскольку государь черпает средства из народной казны, он взимает налоги, чтобы покрыть издержки военных походов, и ничего не оставляет народу, тогда как сам он всегда обогащается и каждый поход даёт ему возможность предпринимать новый.

Таким образом, для счастья народов важно не дозволять государю вести никакой иной войны, кроме войны чисто оборонительной. Да и о том, необходима ли она, государь никогда не должен судить сам лично, учитывая наличие в его руках множества средств для того, чтобы спровоцировать конфликт и в то же время не казаться нападающим.

Будучи по своим последствиям всегда роковой для свободного народа, война неизбежно становится таковой, когда предпринимается с целью снова ввергнуть народ в рабство.

Недостаточно отвлечь внимание народа от общественных дел, занимая его газетными новостями, которые ежедневно изготовляются сотнями продажных перьев с целью усыпить его и ввести в заблуждение. Недостаточно выискать тысячу предлогов для расточения государственных средств на военные приготовления и содержание армии как в пограничных областях, так и во вражеских странах, — государь стремится пополнить армии эти своими приспешниками, всегда готовыми к слепому повиновению с тем, чтобы по первому его зову приступить к избиению своих соотечественников.

Если же граждане уже призваны под знамёна, государь стремится оставить их батальоны без оружия и снаряжения или вооружает их только плохо и частично. Поскольку наиболее горячие патриоты первыми встают на защиту родины, государь готовит им участь стать орудиями угнетения или быть убитыми.

Эта политическая зараза распространяется повсюду, и скоро ограниченные, слабые, жадные и сластолюбивые граждане уже поражены ею, а люди, чистые сердцем, едва уберегаются от неё.

В войнах подобного рода — всё против народа. Если армия разбита, то потери, понесённые на поле боя, ещё меньшее из бедствий. Другие, более страшные несчастья не замедлят. К упадку духа, обессиливающего страну, присоединяются все жестокие удары, которые спешат ему нанести вожди. Чтобы скрыть свою измену, они винят в поражении собственную армию…

***

В 1792 году Жан-Поль Марат по прозвищу Друг народа (автор и издатель газеты «Друг народа») опубликовал книгу «Цепи рабства», отрывок из которой вы сейчас прочли. В 1793-м его зарезали. Новичка и полония тогда ещё не знали, обходились народными средствами.

Источник - МК

Сейчас на главной
Авторская колонка
Служить при дворе
– Ну и что вы можете? – спросил меня какой-то их чин по кадрам. – Да всё, что вам требуется. Могу повышать рейтинг, обеспечивать нужный резонанс, отбивать любые вражеские происки... – Еще что? – буркнул он. – Для придворного работника этого недостаточно ...
Ларин Александр
Горячие новости
Сам себя не похвалишь...
Пользователи соцсети Instagram обратили внимание на появление у звезд шоу-бизнеса однотипных постов, в которых они хвалят мэра Москвы Сергея Собянина. Похожие посты блогеры и знаменитости публиковали во время агитационной кампании по выборам президента России
Горячие новости
Президентству Путина нет ни конца, ни края
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести общероссийский референдум по вопросу о продлении срока полномочий президента страны Владимира Путин. Чеченский парламент уже поддержал инициативу Кадырова
Горячие новости
«Российский рынок не ждет ничего хорошего»
Бывший специалист по инвестиционной стратегии Deutsche Bank Джон-Пол Смит, который предсказал дефолт 1998 года в России, предостерег инвесторов от покупки акций российских компаний
Горячие новости
А ты растоптал свой iPad?
Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский выложил на своей странице в Facebook видеоролик, в котором он топчет свой iPad. Планшетный компьютер производства американской формы Apple пострадал из-за новых санкций Минфина США против России
россети
Слабое напряжение «Россетей»
Громкие заявленные планы нового главы госкорпорации Павла Ливинского о выведении «Россетей» на совершено новый уровень как вода о камни разбиваются простыми цифрами - по итогам 2017 году компания получила «бумажный» убыток по РСБУ 13,2 млрд руб. (против прибыли 222,4 млрд руб. годом ранее)
Горячие новости
Минсельхоз предложил запретить производство и продажу сыра из растительных жиров
Министерство сельского хозяйства РФ, которое ранее объявило войну контрафактному сыру на отечественном рынке, предложило полностью запретить производство и продажу сыроподобной продукции
Горячие новости
Сэкономить на безопасности
Собственник сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» знал о проблемах с системой противопожарной безопасности не менее двух лет, но не предпринял никаких действий, чтобы устранить нарушение
Горячие новости
​Подмосковье против свалок
В Волоколамске второй день подряд проходят митинги с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово». В минувшую субботу акции протеста состоялись на площади возле мемориала героям-саперам и возле въезда на свалку
Горячие новости
Не родись красивым, а женись удачно
Глава администрации президента России Антон Вайно стал самым богатым чиновником в Кремле по итогам 2017 года. Самой обеспеченной среди жен кремлевских чиновников стала супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Горячие новости
Доходное место
В России стартовала декларационная компания, в ходе которой чиновники и силовики должны отчитаться о своих доходах и имуществе. Первыми свои доходы задекларировали президент и премьер-министр
Горячие новости
«Это новый мощный удар по свободе слова в России»
Роскомнадзор внес веб-версию мессенджера Telegram в реестр запрещенных сайтов на основании решения Таганского суда Москвы об ограничении доступа к сервису. Соответствующая запись появилась на сайте надзорного ведомства
Авторская колонка
Российское общество военно-исторических фальсификаторов
Именно так можно смело теперь именовать созданное специальным Указом Президента России № 1710 от 29 декабря 2012 года «Российское военно-историческое общество».
Комков Сергей
Горячие новости
Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61 рубля и 75 рублей
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей. Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля
Горячие новости
Суд заблокировал Telegram
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории Российской Федерации. Суд постановил заблокировать сервис за отказ предоставить ФСБ России ключи для дешифровки переписки пользователей
Горячие новости
Депутаты Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о введении ответных мер на новые санкции США в отношении России. Ответные санкции коснутся как США, так и «иных государств», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Горячие новости
Байкалу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод
Эксперты сообщили, что особую опасность для экосистемы Байкала представляет «скрытая эвтрофикация» на мелкой воде из-за избытка биогенных элементов, прежде всего азота и фосфора - то есть «цветение»
Горячие новости
Молчание членов ТИК
В марте член ТИК Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором обращении он рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы. Речь шла о приписках избирателей и вбросах бюллетеней