Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро до 61 рубля и 75 рублей
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей. Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля
Фото: RT
Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро на выходные. Курс единой европейской валюты снизился на один рубль и установлен в размере 75,75 рублей.
Американский доллар подешевел на два рубля – с 63,48 до 61,43 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, упала по сравнению с показателем на 13 апреля на 80,2 копеек и составила 67,87 рублей.
После обвала, вызванного введением властями США новых санкций в отношении России, рубль укрепляется второй день подряд, благодаря росту мировых цен на нефть.