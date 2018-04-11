Курс евро после открытия торгов преодолел отметку в 80 рублей
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже продолжил свое падение. Утром в среду биржевой курс евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 2016 года. Для сравнения, вечером во вторник евро торговался на отметке 77,85 рублей
Курс российского рубля после открытия торгов на Московской бирже продолжил свое падение. Утром в среду биржевой курс евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 2016 года. Для сравнения, вечером во вторник евро торговался на отметке 77,85 рублей.
Биржевой курс доллара сразу после открытия торгов вырос пока только на один рубль. Сейчас американская валюта торгуется на уровне 64 рублей.
Напомним, рубль начал резко дешеветь после ведения Минфином США новых санкций против российских бизнесменов, глав госкомпаний и чиновников. Падение рубля не может сдержать даже растущая цена на нефть.
В Центробанке заявили, что причин для финансовой нестабильности в России нет, но в случае необходимости регулятор готов начать продажу валюты для поддержания рубля.