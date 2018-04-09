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Экономика
09 апреля 11:55

Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года превысил отметку в 72 рубля

Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года преодолел отметку в 72 рубля. В начале торгов на Московской бирже европейская валюта подорожала на 71 копейку. По состоянию на 11:11 по московскому времени евро торговался на уровне 72,09 рубля

Фото: Экономика сегодня

Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года преодолел отметку в 72 рубля. В начале торгов на Московской бирже европейская валюта подорожала на 71 копейку. По состоянию на 11:11 по московскому времени евро торговался на уровне 72,09 рубля.

В последний раз евро стоил 72 рубля в августе 2017 года.

Биржевой курс доллара вырос на 49 копеек и сейчас торгуется на отметке 58,67 рубля, сообщает «Интерфакс».

Аналитики связывают ослабление рубля с введением новых санкций в отношении ряда крупных российских бизнесменов, глав государственных компаний и чиновников. Санкции были введены в рамках расследования дела о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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