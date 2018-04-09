Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года превысил отметку в 72 рубля
Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года преодолел отметку в 72 рубля. В начале торгов на Московской бирже европейская валюта подорожала на 71 копейку. По состоянию на 11:11 по московскому времени евро торговался на уровне 72,09 рубля
Фото: Экономика сегодня
Биржевой курс евро впервые с августа 2017 года преодолел отметку в 72 рубля. В начале торгов на Московской бирже европейская валюта подорожала на 71 копейку. По состоянию на 11:11 по московскому времени евро торговался на уровне 72,09 рубля.
В последний раз евро стоил 72 рубля в августе 2017 года.
Биржевой курс доллара вырос на 49 копеек и сейчас торгуется на отметке 58,67 рубля, сообщает «Интерфакс».
Аналитики связывают ослабление рубля с введением новых санкций в отношении ряда крупных российских бизнесменов, глав государственных компаний и чиновников. Санкции были введены в рамках расследования дела о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.