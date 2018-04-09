Юрий Чайка потребовал от британских властей вернуть выведенные из России 500 млрд рублей
Генеральный прокурор России Юрий Чайка обратился к властям Великобритании и потребовал от них вернуть 500 млрд рублей, которые беглые россияне вывели в эту страну, имея ввиду тех гражданах, в отношении которых в России расследуются уголовные дела
Генеральный прокурор России Юрий Чайка обратился к властям Великобритании и потребовал от них вернуть 500 млрд рублей, которые беглые россияне вывели в эту страну. Речь идет о гражданах, которые сейчас проживают в Великобритании и в отношении которых в России расследуются уголовные дела.
В феврале текущего года в Великобритании вступил в силу законопроект, который разрешает властям страны замораживать «подозрительные» активы иностранных граждан, если они не смогут объяснить происхождение своих средств.
В этой связи генпрокурор Юрий Чайка потребовал от британских властей вернуть в Россию «подозрительные» активы беглых бизнесменов. Прокурор опасается, что эти деньги будут изъяты в пользу Великобритании.
«То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», - заявил Юрий чайка в интервью телеканалу НТВ.
Прокурор также выразил надежду, что «закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу "грабь награбленное"».
По данным Генпрокуратуры, в Великобритании на сегодняшний день находятся более 60 человек, объявленных Россией в международный розыск по подозрению в экономических преступлениях.
По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 млрд фунтов (127 млрд долларов).