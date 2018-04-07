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Экономика
07 апреля 09:08

Глава Центробанка объяснила бедность пенсионеров неумением копить и инвестировать

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пенсионеры не умеют копить деньги и инвестировать их в прибыльные активы. Отметим, что годовая зарплата г-жи Набиуллиной составляет 27 млн рублей, а средний доход пенсионера - 100 тысяч рублей

Фото: Журнал ПЛАС

В Центробанке РФ нашли причину бедности российских пенсионеров. Пожилые люди в нашей стране живут скромно не из-за мизерных пенсий, а потому что не умеют копить.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пенсионеры не умеют копить деньги и инвестировать их в прибыльные активы. Отметим, что годовая зарплата г-жи Набиуллиной составляет 27 млн рублей. Муж главы финансового регулятора - ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов – тоже человек небедный. В 2016 году он задекларировал доход в размере 29 млн рублей. В собственности супругов имеются земельный участок на 1 470 кв. м,  (1 шт.), квартиры площадью 112,2 кв.м. и 70,6 кв.м., дача площадью 326,1 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type.

 

В отличие от главы ЦБ российский пенсионер в среднем получает от государства 100 тысяч рублей в год. Этих денег едва хватает на оплату коммунальных услуг, продуктов и лекарств. О каких накоплениях и тем более инвестициях идет речь, видимо, понятно только главе ЦБ.

Заявление Эльвиры Набиуллиной о неумении пенсионеров копить и вкладывать деньги вызвало такой же широкий общественный резонанс, как  и совет премьер-министра Дмитрия Медведева учителям «идти в бизнес», если им не хватает зарплаты.

Самому Дмитрию Медведеву зарплаты, которая ему выплачивается из федерального бюджета, вполне хватает. Согласно декларации главы правительства за 2016 год, его годовой доход составил 8,6 млн рублей. При этом, по данным Фонда борьбы с коррупцией, премьер владеет несколькими усадьбами в разных регионах страны и винодельнями, в том числе и в Италии. Официально эти активы зарегистрированы на благотворительные фонды, которыми управляют друзья главы правительства.

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