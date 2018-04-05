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Экономика
05 апреля 00:16

Правительство предложило лишить РЖД монополии на железнодорожные перевозки

Законопроект предлагает в качестве основного механизма организации перевозок проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут»

Фото: ОТВ

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ликвидации государственной монополии компании «Российские железные дороги» (РЖД) на пассажирские перевозки.

Законопроект предлагает в качестве основного механизма организации перевозок проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут».

В кабинете министров отменили, что в настоящий момент пассажирские перевозки убыточны, конкуренции нет, а сама отрасль неэффективна.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать внедрение модели конкуренции «за маршрут». Речь идет о проведении конкурса за маршрут среди нескольких перевозчиков. Такая модель доказала свою эффективность в мировой практике.

Еще одно предложение связано с созданием реального рынка и рыночного ценообразования отрасли. Перевозчиков правительство хочет наделить равными условиями доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Правительство отмечает, что предложенная схема функционирования рынка пассажирских перевозок позволит снизить не только размер государственных расходов и субсидий на организацию перевозок, но и оптимизировать саму систему управления за счет сокращения дублирующих функций, их стандартизации и автоматизации.

Отношения между государством и перевозчиком будут регламентированы организационным договором, по которому перевозчик берет на себя обязательства по организации движения, а государство, например, выделяет субсидии, компенсируя потери в доходах. Подобные соглашения будут заключаться на срок не менее 15 лет.

Сейчас монопольное положение на российском рынке железнодорожных перевозок занимает госкомпания «РЖД». На рынке пассажирских перевозок – это Федеральная пассажирская компания (ФПК) («дочка» РЖД).

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