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Экономика
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Экономика
04 апреля 17:15

Burger King и «Му-Му» согласились снизить цены в своих кафе на территории аэропортов

ФАС добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса»

Фото: FrequentFlyers.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась от руководства сетевых кафе Burger King и «Му-Му» снижения цен в своих заведениях, которые расположены в аэропортах. Собственники сетей заявили, что готовы снизить цены в связи «с социальной значимостью вопроса».

Замглавы московского областного управления ФАС России Дмитрий Стрельников сообщил «Интерфаксу», что ведомство уже получило от владельца Burger King компании «Бургер Рус» сведения о намерениях снизить цены. Компания готова пойти на такой шаг, «понимая социальную значимость этого вопроса». Цены в кафе на территории аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» должны быть снижены до уровня, установленного в ресторанах сети на территории Москвы и Московской области.

Собственник «Му-Му» - компания «Мастер франчайзинг групп» - также согласилась снизить цены на 25-30%.

В ФАС ожидают, что цены в указанных кафе будут снижены к концу апреля, сообщает РБК.

Ранее антимонопольное ведомство возбудило в отношении владельцев указанных сетей административные дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, Burger King и «Му-Му» злоупотребили своим доминирующим положением на рынке розничного общественного питания в аэропортах и установили монопольно высокие цены.

Еще одним фигурантом этого дела стала сеть кофеен «Шоколадница» (собственник ООО «Галерея-АЛЕКС»).

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