Тендер на ремонт Храма Христа Спасителя за 1,6 млрд рублей выиграла компания экс-заместителя Владимира Ресина
Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Кирилла
Московские власти выбрали компанию-подрядчика для проведения ремонтных работ в Храме Христа Спасителя. Стоимость контракта составляет 1,6 млрд рублей.
Тендер на проведение ремонта в храме выиграла компания, связанная с бывшим заместителем бывшего вице-мэра Москвы Владимира Ресина. Сейчас г-н Ресин является депутатом Госдумы, советником мэра Сергея Собянина и советником по строительству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ремонт Храму Христа Спасителя понадобился из-за осадки фундаментов и вибрации, вызываемой дорожным движением. Контракт был разыгран в ходе конкурса с ограниченным участием. Единственным участником тендера было ООО «Концерн «Монарх», с которым и заключили контракт.
Заказчиком работ выступает департамент строительства Москвы, а владельцем «Монарха» является бизнесмен Сергей Амбарцумян. Последний некоторое время назад занимал должность заместителя вице-мэра Москвы по строительству Владимира Ресина.
По данным «Открытых медиа», активисты Общероссийского народного фронта обжаловали в Федеральной антимонопольной службе итоги тендера, указав на незаконный способ ее проведения. В жалобе ОНФ отмечается, что проводить закупку услуг по реставрации храма Христа Спасителя необходимо путем электронного аукциона, а не в ходе конкурса с ограниченным участием.
Пока ответа от Федеральной антимонопольной службы в ОНФ не получили.