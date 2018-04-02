У вас еще нет мусорного полигона? Тогда мы едем к вам
На севере Калужской области, в Износковском районе планируется строительство мусоросжигательного завода, несмотря на массовые протесты местных жителей, которые местная власть, судя по всему, слышать не желает
Последние несколько недель «мусорная тема» всколыхнула буквально все Подмосковье. Люди тысячами выходят на улицы, требуя закрытия свалок, чиновники хватаются за голову, не зная, куда в таком случае девать миллионы тонн столичных отходов.
Самый просто способ – свалить с больной головы на пока еще здоровую, и начать вывозить мусор в соседние с Московской областью регионы. Но если власти, например, Тверской области уже заявили, что не намерены пополнять областной бюджет за счет здоровья своих жителей, то губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказался о готовности региона принимать и перерабатывать столичный мусор.
Однако, очень многие жители области оказались недовольны и тем, что губернатор говорит за всех, и тем, что многим заповедным уголкам их региона грозит перспектива превратиться во второй Волоколамск. Люди уже бьют в колокола и готовы к протестам.
Крик отчаяния
Когда люди не могут пробиться к чиновникам и слугам народа или те не хотят их слышать, как один из способов быть услышанными – обратиться к СМИ. К нам постоянно приходят письма с призывами о помощи. Одно из них заставило взяться за работу немедленно, поскольку тема письма крайне важна сегодня …
Чтобы было понятно, в чем суть, вот кратко его содержание: «К Вам обращаются жители деревни Михали, Износковского района Калужской области. В августе 2017 года мы узнали, что вблизи деревни Раёво Износковского района администрация планирует разместить мусорные полигоны, размер которых превышает 1000 га. Данная территория находиться всего в нескольких километрах от нашей деревни.
Мы категорически против строительства этого полигона. Единственное что у нас в жизни осталось, это то экологически чистое место, в котором сейчас находятся наши дома и участи. Проведено уже не одно собрание, на которых единогласно все жители высказываются против постройки данного полигона. Власти нас не слышат. Собрано огромное количество подписей против этого полигона. Написаны сотни писем во все вышестоящие инстанции, но результата нет. Отписки идут одна за другой. Мнение народа никого не интересует. Ситуация накалена до предела.
Власти собирают подписи местных жителей обманным путем, обещая построить дороги, а потом прикладывают списки якобы согласных в открытые письма губернатору Калужской области. Прописывают на постоянное проживание в местные деревенские дома по сотне никому не известных жителей, для участия в выборах и голосования в решении местных вопросов.
По сведениям из официального сайта администрации Износковского района Калужской в генеральный план района уже внесены изменения, где написано, что на этом полигоне планируется размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, а так же медицинских, биологических, радиоактивных отходов и так далее. В общем, целый набор для «конца света».
Все жители доведены до крайности. Мы готовы лечь под машины вместе со своими детьми, если поедут мусоровозы. Мы доведены до отчаяния и просим вашей помощи. С уважением, Савкина Екатерина, от лица жителей деревни Михали Износковского района Калужской области».
Беспокойство жителей понять можно. Происходящее сейчас в Волоколамске показывает, что бездумная утилизация рано или поздно может привести к катастрофе…
О Подмосковье сегодня говорит вся страна, однако, жители Износковского района говорят, что про их проблемы за пределами региона почти не знают – местные СМИ, как раньше в СССР, печатают только радужные вести. В район, за последние 30 лет ставший почти нищим, приходили разные инвесторы. Но всем был дан отворот-поворот.
Когда, например, здесь хотели построить птицефабрику, господин Артамонов во всеуслышание трубил, что в Калужской области никаких птицеферм не будет – мол, сохраним ее экологически чистой. И вот теперь нате вам мусоросжигающий завод.
Под это дело даже собрали подписи с согласием жителей села Износки. Только суть в том, что Износки находятся в 40 км от места будущего завода – и фактически к нему отношения никакого не имеют. По сути, жители одного села выразили согласие на стройку возле другого села. Ну, оно и понятно – лишь бы не у них.
А властям что – для отчетности и старта проекта подписи есть, причем, нормально так подписей - Износки село большое, почти 1800 человек в нем живет. Сейчас для подготовки места под эти полигоны вырубают леса, и говорят, здесь уже действует негласный губернаторский приказ «Зверье всё собрать и сжечь».
Это пока здесь еще экологически чистый район Калужской области, в котором вполне можно было делать бизнес на туризме, хоте и рыбалке – тем более, от денежной Москвы рукой подать. Но если план по заводу воплотятся, здесь на многие годы будет выжженная земля.
Все категорически против строительства этого полигона и завода, абсолютно все - даже те, кому пытается промыть мозги местная администрация, обманом собирающая подписи местных жителей. Ситуация реально накалена до предела.
Хотя, вот как, к примеру, это подавалось со стороны властей. В январе этого года было заявлено, что больше 70 жителей четырех населенных пунктов Износковского района, включая Михали, обратились к губернатору с просьбой построить в их местности мусоросжигательный завод. А на сайте региональной телерадиокомпании даже нашлось место мольбам данных граждан – мол, будет завод, будут новые рабочие места, дороги и т.д. Цивилизация, одним словом, придет в район.
Откуда взялись эти 70 жителей «за», когда все вокруг «против»? Ну, как вариант, в тех же Михалях, по утверждению местных, есть два небольших дома, недавно кем-то выкупленных, и в которых некто не живет – но с некоторых пор в них прописано несколько десятков человек, которых никто в глаза не видел. Вот и вам и согласные со строительством мусорного завода «местные» жители.
У жителей деревни уже есть опасение, что они даже не всех «прописанных» увидели – в реальности их может оказаться больше, чем настоящих селян. А это значит, что в следующий раз в Сельскую Думу могут избрать депутатов, угодных властям, а не местным жителям, чтобы сделать этот орган полностью подконтрольным. Как говорится, не мытьем, так катаньем – построим в Михалях мусорный полигон.
Людей не слышат
Зампредседателя Сельской Думы МО СП «деревня Михали» Износковского района Елена Болгова от лица жителей МО СП «деревня Михали», других окрестных населенных пунктов, а также жителей соседних садовых товариществ и СНТ Калужской и граничащей с ней Московской области, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить проект по строительству гигантской свалки на окраине села.
В своем письме сельская чиновница рассказывает о том, в августе прошлого года глава администрации МР «Износковский район» Леонов В.В. представил Сельской Думе план проекта «Эко Техно Парка», который вроде как должен был обрадовать людей, живущих в глуши, без газа и даже порой без света. Ведь новое предприятие – это еще и коммуникации к нему, включая вожделенные дороги.
Только вот, по мнению Елены Болговой, в плане нет никаких гарантий того, что это будет современное экологическое производство, а не банальный мусоросжигательный завод.
Да и предоставление на обсуждение сельчанам плана выглядело каким-то формальным – ведь под будущий завод уже выделено примерно 400 га земель сельхозназначения с перспективой перевода их в промышленное назначение. Причем, делалось это втихую.
И подготовка к переводу идет полным ходом в грубое нарушение действующего законодательства РФ. А теперь вот господин Леонов предложил этот проектик подмахнуть сельским думцам. Как бы мимоходом.
«На наши земли приходило много различных инвесторов, но, по моему мнению, жадность Леонова В.В. и требование непомерных откатов, делали своё дело. Люди уходили в другие районы. И вот теперь - мгновенная нажива. Свалил машину мусора, положил сразу же деньги в карман и всё. Строить ничего не надо, делать ничего не надо. Только расправляй карман шире» - пишет в своем письме президенту Елена Болгова.
«Я слышал версию, что губернатор дал команду увольнять всех, кто противится мусорному полигону в Михалях. Видно, и глава администрации поселения «деревня Михали» Серов отрабатывает команду, - это уже мнение экс-депутата Заксобрания Вячеслава Горбатина.
Сельская Дума МО СП «деревня Михали» Износковского района и раньше категорически была против размещения свалки рядом с селом – поэтому чиновники пошли на хитрость. Они предложили внести изменения в устав населенного пункта, по которому отдельные решения был бы уполномочен принимать обычный людской сход, а не Дума.
Такой ход понятен – если пройти через Думу не удается, надо идти в обход. А «уговорить» десяток-другой сельчан, из который вполне получился бы сход, для чинуш видится более легким путем, чем напирать на Болгову и ее соратников.
И что вот еще интересно. Возможно, и не было в области и в данном районе особенно каких-то серьезных протестов, если бы областная власть была хозяином своему слову. Губернатор области не раз публично заявлял о необходимости строительства именно мусороперерабатывающих производств, а не новых свалок или мусоросжигательных заводов. Однако, по планируемому технопарку в Износковском районе людям не было представлено никаких доказательств того, что там будет размещена именно мусоропереработка, а не банальное «отхожее место».
Местные жители обращались во многие влиятельные органы власти, начиная от Президента РФ, Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры РФ, до различных министерств и ведомств - все пустое. Идут отписки, а по существу – ничего.
Хотя, например, замглавы администрации Износковского района Александр Сурков проблемы здесь не видит вообще и знай талдычит, как по написанному (или присланному сверху): «У нас в планах строительство экотехнопарка «Калуга» … предприятия по мусоросортировке и мусоропереработке». А жалобы, по мнению чиновника, пишут не местные жители, а дачники – в основном, из числа жителей столицы. – «Они сюда приезжают и хотят, чтобы здесь ничего не было: ни дорог, ни газа – мол, дайте только свежего воздуха глоток.
Однако, если людям не показывают проект предприятия по переработке ТБО, есть большая вероятность, что его действительно не существует. В связи с этим жители области озабочены. Пишут об этом и в соцсетях: «Оптимальное решение - построить этот свалку/мусорный завод рядом с Калугой. Калужане наверняка больше всех мусора в области производят, а подпихивают этот завод несчастным сельским жителям по всей области».
«Надо быть реалистом - от «московского мусора» мы не куда не денемся. Он есть и столичный регион будет его распихивать всеми правдами и неправдами. Гигантские деньги за его размещение будут оседать либо в чьих то частных карманах, либо область на этом начнет зарабатывать. Так что второй экотехнопарк по любому где-то придется создавать. Но для начала продемонстрируйте его безопасность личным примером на калужском мусоре».
Тем не менее, губернатор Артамонов не раз открыто говорил о том, что Калужская область готова принимать и перерабатывать у себя столичный мусор, который в силу закрытия в Подмосковье 24 полигонов становится просто некуда везти.
Мусор отвозить далеко нельзя – это дорого, а мы тут под боком – резюмировал глава региона свое желание зарабатывать на московском мусоре. Так же губернатор неоднократно рассказывает о том, что на территории Калужской области уже успешно работают три мусороперерабатывающих завода – но, как выясняется, своего местного мусора им мало, чтобы сполна использовать имеющиеся мощности. А тут подмосковные свалки перегружены, а в Москве мусора навалом – вези не хочу.
Мощности, например, нового Калужского перерабатывающего завода еще в 2016-м оценивали в 300 тысяч тонн ежегодно. При стоимости тонны даже в 2-2,5 тыс. руб. один такой заводик может перерабатывать за год мусора на миллиард рублей. А ведь с москвичей можно и дороже взять – им-то деваться некуда, от мусора надо по любому избавляться.
Поэтому интерес губернатора к мусору понятен – это дополнительный доход. Вон, власти одной лишь подмосковной Балашихи на мусоре зарабатывали примерно 1,5 млрд. руб. в год, а среднегодовой оборот только по вывозу мусора в стране оценивается в 2,5 млрд. долларов.
Но у Балашихи и других городов Московской области, где упор властями был ошибочно сделан именно на сжигание мусора, в ближайшие годы нет перспектив развития этого бизнеса. А у Калужской области есть. И Москва рядом – а она производит 20% российского мусора, миллионы тонн в год, которые куда-то надо девать.
Вот Артамонов от лица всех калужан и выразил готовность принять столичные ТБО. А так как везде и всюду он рассказывает именно о переработке, а не сжигании, то, по его мнению, такие предприятия можно строить вблизи населенных пунктов. Только вот люди, живущие на земле, так не считают. Потому и приходится прописывать в пару деревенских домов полторы сотни чужаков, чтобы обеспечить согласие «местного населения». Да и в тех Михалях и соседних деревнях жители клянутся, что никто из них так и не увидел, что на самом деле собираются здесь строить власти – современное перерабатывающее производство или банальную свалку.
А такое уже было
Кстати, это противостояние региональных властей и простых людей по «мусорной» теме уже не первое. В 2013-м областное руководство решало вопрос о размещении близ калужского села Детчино завода по переработке отходов – причем на месте, где когда-то стояла разрушенная Советской властью церковь Успения Пресвятой Богородицы.
В ноябре того года 750 жителей села вышли на митинг и открыто предложили губернатору Артамонову уйти в отставку. Тем паче, что активно продавливаемое губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым строительство мусороперерабатывающего комплекса в Детчино, вызвавшее массовые протесты жителей, вовсе не имеет отношение к государственным структурам, как ранее заверял чиновник.
В чем соль? Губернатор не единожды заявлял в СМИ, что области нужен государственное предприятие по переработке мусора, за которым будет надзирать областная власть. Мол, если отдать в частные руки – будет беспредел и деньги потекут в частные карманы. То есть, сказал красиво – хрен им, этим коммерсам, которые все здесь загадят и только «бабло» будут шинковать. Несведущие люди могли за такие слова губернатору даже поаплодировать.
Только что вышло на деле? 68 га сельхоз земель, переоформленных под промышленное назначение, под будущее производство были отданы компании «Экостратегия Калуга», основанной в 2011-м под учредительством Корпорации развития Калужской области, которая сама, несмотря на «государственное» название, уже являлась акционерным обществом, т. е., по своей сути - коммерческой структурой.
А летом 2013-го даже «полугосударственная» Корпорация развития из учредителей «Экостратегии» исчезло, причем сразу после утверждения Артамоновым концепции строительства завода в Детчино, уступив место физлицу Владимиру Бобровникову с уставным взносом в 3 тыс. руб., и юрлицу с говорящим названием ЗАО «Бобровников-Капитал», добавившему к 3 тыс. физлица еще 297 тыс.
И здесь суть даже не в вопросе – как на 300 тысяч новые учредители собирались строить целый завод. Дело в том, что губернатор Артамонов просто обманул людей. Скольким частным инвесторам областная власть указала на порог по причине того, что было решение иметь в области государственное предприятие по переработке мусора? Счету нет. Бизнесмены и планы предлагали, и гарантии давали. Хрена лысого – здесь будет государственное предприятие. А вышло, что к частному заводу все равно и пришли. Только окольными путями – и предположительно с сохранением чьих-то личных интересов.
Тогда много говорили о личной заинтересованности губернатора к этому заводу. Понятно, что просто так в карман к чиновнику не заглянешь, чтобы узнать, сколько и откуда туда «капает». Но уж о дружбе господина губернатора и начальника Центрального таможенного управления Сергея Прусова знали все. Просто не все слышали, что гендиректором той самой «Экостратегии Калуга» являлся Никита Прусов. Сын друга губернатора. Как говорится, сложи два и два.
Есть ли выход? Есть – губернатор на выход!
Коррупция и мусорный бизнес в России – это две родные сестрички. И пусть Артамонов о коррупции предпочитает не говорить, за него это скажут десятки возбужденных за последние несколько лет уголовных дел в отношении глав администраций, подбором которых Артамонов занимается лично.
Да, не каждый арестованный или просто подозреваемый калужский чиновник связан с мусорной темой - будучи при власти, нажиться можно много на чем. Но именно по мусору губернатор наиболее упорно гнет свою линию - причем заочно призывая на помощь самого президента, безбожно при этом перевирая слова главы государства.
Вот что, к примеру, можно найти в сети по высказываниям Владимира Путина: «…без тщательного, прямого общественного контроля здесь не обойтись … злоупотреблений выше крыш … общественность должна быть к этому подключена».
А Артамонов со ссылкой на президента говорит, что глава государства указал на чрезмерное увлечение чиновников на местах согласованием с общественностью вопросов утилизации и переработки отходов.
Согласитесь, так понять и так передать призыв президента мог только или очень глупый или очень хитрый человек. Ну, глупого на область не поставят – поэтому остается второе. А хитрый человек – он никогда себя не обидит. В материальном смысле. И здесь его интересы и нужны жителей деревни Михали, Износковского района Калужской области, протестующих против превращения их местности в свалку, не совпадают.
Но в таких ситуациях те, кто сидит далеко и высоко, обычно не проигрывают. У калужских селян есть лишь один шанс и дальше жить в чистом районе – другой губернатор. В регионе уже назревает бунт – вот-вот «рванет», как в Подмосковье.
Не доводил бы центр людей до греха – ведь если перечесть, за что можно уволить господина Артамонова, пальцев рук не хватит. Где тот хваленный «черный список» губернаторов, стоящих в очереди на «секир-башка»? Артамонова туда за номером один. В том же Подмосковье жители поняли, что экологическую катастрофу в их регионе при действующем главе Воробьеве не остановить. Однозначно назрела острая необходимость смены областной власти.
Конечно, тот же калужский губернатор может сколько угодно удивляться и возмущаться тому, что «темный люд» не понимает своей выгоды от строительства завода в том же Износковском районе. И может возмущаться тем, что «холопы» вообще посмели подать голос. Ему с его высот все равно не понять простую истину – ну, не хотят люди жить на свалке. Не хо-тят!!!