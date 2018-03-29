Эксперты предупредили о росте розничных цен на бензин к лету на 5 рублей
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин обновили исторический максимум. Трейдеры считают, что это может привести к угрозе дефицита топлива и росту цен в рознице
В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин обновили исторический максимум. Трейдеры считают, что это может привести к угрозе дефицита топлива и росту цен в рознице до 5 рублей за литр к лету. В некоторых российских регионах уже сейчас наблюдается дефицит топлива на заправках.
Некоммерческое партнерство «Совет по товарным рынкам» выпустило заявление, в котором «выражает обеспокоенность политикой крупных игроков топливного рынка - нефтяных компаний». Эксперты уверены, что нефтяники искусственно ограничивают предложение топлива на биржевом рынке, формируя таким образом искусственный дефицит и провоцируя рост цен как на биржевом рынке, так и на автозаправочных комплексах, и для конечных потребителей, сообщает РБК.
Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в феврале 2018 года практически не изменились по сравнению с январем и составили 38,12 и 41,05 рублей за литр соответственно. Однако уже во второй половине марта цены начали постепенный рост.