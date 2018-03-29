В Краснодарском крае из-за ЧМ-2018 временно отменили курортный сбор
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
Фото: Макс Ветров/РИА «Новости»
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решение об отмене курортного сбора в регионе на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу-2018.
Таким образом, курортный сбор для отдыхающих на Кубани будет введен не с 1 мая, с 16 июля. Решение принято единогласно.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи.
Напомним, курортный сбор в качестве эксперимента вводится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до 2022 года. Размер налога для туристов в среднем составит 50 рублей с человека.