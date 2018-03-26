Центробанки мировых держав откажутся от доллара в пользу евро
Центральные банки мировых держав объявили о планах по сокращению собственных запасов в американских долларах и наращиванию резервов в евро. Такое решение было принято на фоне политики протекционизма президента США
Центральные банки мировых держав объявили о планах по сокращению собственных запасов в американских долларах и, напротив, наращиванию резервов в евро. Такое решение было принято на фоне политики протекционизма президента США Дональда Трамп.
В начале марта 2018 года Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно, а также введении пошлин на импорт из Китая. Решение американской администрации вызвало недовольство в других странах.
Сейчас основная доля всех мировых валютных резервов (порядка 64%) хранится в американских долларах, а доля европейской валюты составляет всего 20%. При этом аналитики говорят, что условия для покупки евро в настоящее время «привлекательны, как никогда», сообщает Bloomberg.
Аналитик Уолл Стрит Йенс Нордвиг отметил, что главы крупнейших центробанков уже начали проявлять интерес к покупке евро. Ожидается, что до 2020 года из американской валюты в евро могут быть переведены более 500 млрд долларов.
Доминирование доллара по-прежнему сохранится, однако «даже небольшой сдвиг — для защиты от торговой политики Трампа или для диверсификации [собственных резервов] — может грозить серьезными последствиями».