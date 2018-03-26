Экскаватором по истории
Сотни исторических памятников, десятки уничтоженных парков и других достопримечательностей старой Москвы и все ради того, чтобы закатать столицу в бетон при освоении многомиллиардного бюджета – такова градостроительная политика мэра Собянина
Пришла беда – открывай ворота?
Если раньше против собянинского варварства по отношению к старым зданиям, имеющим историческую ценность, выступали в основном лишь простые москвичи и общественники, не верящие в помощь со стороны властей – то сегодня в их сердцах затеплилась, пусть крохотная, но все-таки надежда в лице неподконтрольного столичной мэрии муниципалитета.
В сентябре прошлого года 6 из 10 кресел совета депутатов района Красносельский города Москвы заняла оппозиционная команда сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, включая его самого.
Депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский, председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский Илья Яшин не раз открыто выступал с критикой столичного правительства и лично мэра Собянина, благо, тот дает немало поводов для этого.
И вот очередная тема вспомнить мэра и его команду. Совсем недавно Яшин рассказал в своем Ютуб канале о том, что мэр Собянин, уничтожив в Москве, за почти восемь своих «мэровских» лет, больше сотни памятников, нашел себе объект для уничтожения и в Красносельском районе.
Речь идет о старом квартале на Русаковской улице. Эти здания – образец советского конструктивизма, их ценность официально подтверждена Москомнаследием. И уже собрано более 600 подписей против сноса.
Да, как пояснил Илья Яшин, дома находятся в удручающем состоянии – однако, некие собянинские специалисты высказали мнение, что ремонтировать этот квартал дорого, дешевле снести и построить новые высотки. Понятное дело, что это не только дешевле – это и выгодней.
Но самое интересное то, как, по словам Ильи Яшина, чиновники мэрии противостоят тем сотням собранных голосов против сноса квартала. Оправдывая свое решение, они прикрываются людьми, попавшими в программу реновации. Им обещали, что на месте снесенного комплекса построят типовые дома, где они получат новые квартиры. А несогласных со сносом стращают – мол, это чуть ли не единственный шанс получить жилье.
Таким образом, городские власти натравливают людей, ждущих переселения, на тех граждан, которые пытаются остановить разрушение исторических зданий. Бессовестный цинизм – фирменный стиль Собянина.
Хотя, по мнению Ильи Яшина, здесь спокойно можно убить двух зайцев. И квартал отреставрировать и жилье для людей найти. Денег в бюджете Москвы хватает. Только жадности и болезненному стремлению к наживе у господина мэра нет предела – вот в чем вся соль.
И его поддерживают москвичи в соцсетях.
«К великому сожалению, это господа низкой культуры с алчным аппетитом к прибылям. У них не было в рассуждениях и выступлениях перед публикой такого понятия как «Историческое наследие». Это еще и презрение к авторам и строителям зданий стиля конструктивизма».
«Люди, которые правят сейчас в Москве, готовы уничтожить всё, что угодно ради своих целей. А что это за цели? Внятного ответа от Собянина, по какой причине уничтожается Москва путём бездумного уплотнения и ликвидации парков, стадионов и других общественных, мест мы не услышали».
И это лишь малая толика комментариев.
А беда ведь общая
Наша газета в свое время уже подсчитала, что благодаря бездействию, а где-то и «содействию» собянинского правительства, в Москве за последние семь лет уничтожено 120 исторических зданий, которые могли бы получить статус объектов культурного наследия.
ДК имени Серафимовича, электростанция и водонапорная башня станции Моссельмаш, и строение кокоревского подворья, здание Мещанского суда, доходный дом на Большом Козинском переулке, дом Мануйлова, дом композитора Танеева, стертые с лица земли электростанция и водонапорная башня станции Моссельмаш, и строение Кокоревского подворья. Не выдержавшее наскока спецтехники здание Мещанского суда. Ушедшие в историю доходный и конструктивистский дома на Большом Козинском переулке, дом Мануйлова, дом композитора Танеева. Как ураганом разрушенная Таганская АТС и масса других зданий, которыми еще недавно так была славна старая Москва. Десятки, сотни грустных историй.
Московское правительство, прекратив финансирование, фактически остановило краеведческие исследования. Люди негодуют, обвиняя мэра в уничтожении старой Москвы: «Дореволюционную Москву сносят уже оптом», «Новые москвичи сносят старую Москву»…
Случай с ДК Серафимовича, о котором мы тоже рассказывали, в очередной раз поднял вопрос о точечной застройке, наносящей непоправимый ущерб облику города. Власти неоднократно заверяли, что откажутся от подобной практики, но кардинальных изменений в ситуации не наблюдается. А ведь многострадальный ДК, по убеждению специалистов Архнадзора, имел все признаки архитектурного и исторического наследия.
Однако, подобные выводы мало кого смущают в стремлении застроить столицу высотными коробками впритирку друг к другу. Московские утраты последних семи-восьми лет выглядят набегом варваров на архитектурные памятники Древнего Рима.
На месте снесенных домов, несмотря на протесты градозащитников и местных жителей, в ближайшие годы планируются к строительству многоэтажные комплексы, отели, торговые и офисные центры.
И ничего собянинских «псов» не останавливает. Когда в Пожарском переулке были разрушены двухэтажный дом Зиминой и доходный дом почетного гражданина Колобашкина, находившиеся в перечне объектов, заявленных некогда на государственную охрану, но в реестр так и не включенных, обеспокоенным было москвичам предъявили бумагу из Мосгорнаследия, где черным по белому было написано, что здания «объектом культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия не являются», поэтому столичные чиновники «не возражают против проведения работ».
Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин считает, что это обычная практика мэрии последних лет: «В 2011-2013 годах ломали даже статусные памятники, в том числе те, которые были приговорены еще при Лужкове. Взрывались старые «мины», которые администрация Собянина не захотела или не смогла «разминировать».
Тем более в сфере сноса памятников и исторических зданий столичная власть сама себе развязала руки – Собянин в свое время не подписал Хартию «Архнадзора» о защите исторического города Москвы. То есть, выходит так – то, что не запрещено, по умолчанию разрешено. Например, арендуй под застройку участок земли и смело сноси все, что на нем расположено.
Москвичи даже обращались с письмом к президенту, прося освободить от занимаемой должности мэра Москвы Собянина. Главная претензия – градостроительная: «Город развивается вне связи с жителями … по соображениям каких-то градостроительных безумцев…».
Надо признать, до Собянина многие «постарались» в части разрушения Москвы – те же Лужков с Ресиным, уничтожившие целые куски исторического центра. Но с таким размахом, как Собянин, еще никто не покушался на Москву.
Как минимум, уже 15% стертого с лица земли исторического центра – и это только начало. Процесс реновации, по сути, только запущен – то ли еще будет.
Несколько лет назад во время церемонии награждения победителей конкурса «Московская реставрация-2015» Собянин сообщил, что за последние 5 лет количество отреставрированных зданий увеличилось в 10 раз. Однако, далеко на все реставрационные работы на деле оказывались таковыми – зачастую они превращались в банальные ремонтные, а историческое здание после «реставрации» напоминало оригинал лишь отдаленно. Зато на бумажке – полный порядок.
Тому примером бывшая усадьба дворянина Константина Критцкого 19 в., переделанная, по сути, в другое здание, Доходный дом архитектора Кольбе, сначала снесенный, а затем «воссозданный» заново – но в очень отдаленной схожести, и многие-многие другие.
Когда-то мэр обещал москвичам преобразить столицу. И преобразил – в своем понимании. Теперь власти разрушают исторические здания столицы, отдают без конкурса огромные участки под застройку и уничтожают частную собственность.
Какие люди? Только бизнес!
Понятное дело – там, где тот или иной проект сулит баснословную прибыль, заботу о гражданах засовываешь на последнее место. Зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов называет собянинские проекты, типа «Моей улицы», стихийным бедствием для москвичей. Специалист рассуждает о том, почему в таких ситуациях «бизнесмены-чиновники» не думают об археологическом, архитектурном и историческом наследии.
Контроля за строительными работами со стороны Мосгорнаследия и других уполномоченных органов, по сути, нет, в том числе на стадии проектирования. Властями дана установка не тормозить эту программу, и чиновники закрывают глаза, все решения принимаются без изучения истории места и правового статуса территорий, где эти работы ведутся. Отсюда и такие решения, как фонтан на Биржевой площади, ради которого разобрали фундаменты храма XVI века подворья Иосифо-Волоцкого монастыря.
«Собянинская эпоха, в отличие от лужковской, имеет красивый современный фасад, за которым стоят те же самые разрушительные решения, что и раньше, – говорит эксперт. – Нам пытаются изобразить европейскую демократичную политику, а на самом деле работают все те же коррупционные механизмы, а мнение горожан подменяется голосованием на «Активном гражданине». Например, в прошлом году мы попали в программу «Мой двор», по которой у нас во дворе сняли довольно свежий асфальт, бордюры, заменили на новые и установили новые фонари. В этом году уже по программе «Моя улица», которую реализует то же ведомство, все повторилось. Люди в мэрии не могут не знать, что это противозаконно и просто нецелесообразно, из чего я делаю вывод, что задача этих действий, видимо, – максимально освоить бюджет».
«Лужкова трудно оправдывать – при нем были снесены знаковые памятники архитектуры, в том числе статусные, город был сильно изуродован новостройками. Когда кресло мэра занял Сергей Собянин, он объявил о начале так называемой градостроительной революции: власти обещали пересмотреть все инвестконтракты и решения о сносе, принятые предыдущей администрацией, ввести новые механизмы защиты исторического города, в частности, сделать так, чтобы каждое решение рассматривалось индивидуально специальной комиссией. Но эта новая политика очень быстро свернулась, и к 2016—2017 годам правительство Собянина ликвидировало абсолютно все механизмы защиты исторического города и влияния на этот процесс экспертного сообщества и горожан. Была упразднена так называемая сносная комиссия, которая рассматривала все вопросы по сносу зданий в историческом центре и в зонах охраны объектов культурного наследия. Понятно, что зачастую она принимала плохие решения, и тем не менее для экспертов и общественных организаций это был способ вовремя получить информацию и как-то повлиять на ситуацию.
Кроме того, Москва до сих пор не включена в перечень исторических городов. В законодательстве об охране культурного наследия есть понятие «историческое поселение», и в нем сохранению подлежат не только отдельные памятники, но и вся историческая среда, ценные градоформирующие объекты.
В 2010 году Москву не включили в федеральный список исторических городов, и московские власти не сделали ничего, чтобы объявить столицу хотя бы региональным историческим поселением. Более того, и правительство мегаполиса, и Минкультуры России в ответ на требования москвичей присвоить городу статус исторического, официально заявили, что Москва не заслуживает этого статуса. Именно поэтому здесь можно безнаказанно сносить ценные градоформирующие объекты, которые формально не являются памятниками.
Отсутствие регламентов в зонах охраны и статуса исторического поселения у Москвы приводит и к нарастанию нового строительства в центре, это строительство становится все более агрессивным и высотным. Из таких строек эпохи Собянина можно назвать высотку в Басманном переулке, исказившую вид на храм Петра и Павла на Новой Басманной улице, строительство огромного несоразмерного комплекса на Софийской набережной вдоль Большого Москворецкого моста, закрывающего виды на Кремль со стороны Замоскворечья, стройку на Раушской набережной рядом с храмом Николы Заяицкого, совершенно чудовищное новое строительство под видом создания парка в Зарядье, начатое строительство высоток ЖК «Нескучный сад», которые вторгнутся в панорамы Новодевичьего и Донского монастырей, строительство вплотную к объектам культурного наследия в начале Покровского бульвара.
Существует несколько уровней охранного статуса памятников: есть объекты культурного наследия, включенные в реестр, и их невозможно оттуда исключить без решения правительства страны. А есть так называемые выявленные объекты, к их числу относится огромное количество памятников, которые годами и десятилетиями находятся в этом статусе, потому что это выгодно. На основании любой местной экспертизы их всегда можно лишить охранного статуса и отдать на откуп девелоперам.
Плюс в Москве крайне усложнена процедура включения в перечень выявленных объектов культурного наследия. Создана так называемая балльная система, когда для включения объекта в реестр он должен набрать определенное количество баллов. Таким образом, по абсолютно формальным основаниям его можно не признать памятником. Как, например, в этом году было отказано в признании памятником палат Римских-Корсаковых в начале Остоженки – это еще один тревожный адрес.
При этом в московских положениях существует норма, которая запрещает рассматривать повторные заявки на один и тот же объект. Например, если какое-то здание рассматривалось при Лужкове и не получило статус охранного объекта, сейчас, даже если о здании выявили самые невероятные новые сведения, по формальному основанию заявку могут отклонить.
«Собянин убил мою среду обитания»
Говоря о том, как уничтожаются в столице культурные и исторические памятники, нельзя вспомнить и о местных парках и скверах. Недавно, открывая третий Культурный форум в столичном «Манеже», мэр Собянин сказал: «Такой программы развития парков культуры в Москве никогда не было… В Москве создаются сотни парков, создавая иную атмосферу и общественное пространство. Синхронизирована с этими направлениями и программа реставрации памятников культуры, общественных пространств, улиц, площадей.
В данном случае, чтобы понять, насколько разнится мышление в этом вопросе между чиновниками и простыми людьми, именно им, а не специалистам дадим слово.
«У каждого москвича есть, а вернее были любимые, уютные места, уголки, куда он любил приходить, чтобы отдохнуть душой, прогуляться. Теперь все это массово уничтожается. Кому мешал парк Музеон, зачем его было уничтожать? У нас женой это было одно из любимых мест, с первых лет, даже месяцев знакомства и совместной жизни, уютное, тихое. С деревянным кафе, где можно было посидеть на веранде, попить пива, поесть домашних блинчиков с красной икрой. Теперь всего этого больше нет. Все закатано в асфальт и бетон, по которым носятся безумные киборги на своих грохочущих досках. А на месте любимого кафе стоит бездушная, тупая и слепая стекляшка. И таких примеров не счесть. Сколько было уничтожено скверов, бульваров, вырублено деревьев. Эти потайные, заветные и уютные уголки и есть подлинная Москва, которую уничтожает Собянин».
«Собянин варварски уничтожил еще один природный комплекс Москвы - сквер «Энтузиаст» на Шоссе Энтузиастов в районе Соколина гора. Вырублены все деревья. Как вы думаете, проводился ли на «Активном гражданине» опрос жителей, когда Собянин решил вырубить сквер?? Хрен вам! Они просто огородили сквер и за пару дней спилили все деревья».
«Собянин убил мою среду обитания. Я живу в ЮВАО. Это был один из самых зелёных спальных районов. Собянин зачистил его в ноль: от деревьев, от магазинчиков, от всего. Парковки и железные заборы, «газоны» -– голая чёрная земля, которую скоблят мётлами. И «клумбы» засыпанные цветной мульчой, потому что там ничего не растёт».
Жители Сокольников, Сокола, Аэропорт и многих других не раз выходили на митинги, протестуя против варварского уничтожения старых парков. Ведь, казалось бы, не так много надо денег, чтобы просто их облагородить. Но вместо этого тратятся колоссальные средства, чтобы сначала все вырубить и выкорчевать – а потом закатать в бетон и стекло.
Никто людей слушать не хочет. Чем был плох в Тимирязевском районе парк «Дубки»? Люди просили – оставьте нам это место. Однако, 20 метрах от парка, в рекреационной зоне началось строительство многоэтажного дома с 2-х этажным подземным паркингом. Территория огорожена, вырублены уникальные ели, туи, дубы.
Тоже самое в районах Хорошево-Мневники, Щукино и многих других. Парк «Дружба», парк «Дубки», «Кусково», «Родничок», «Торфянка», парк усадьбы «Михалково»… Не перечислишь всего, что уже уничтожено или того, на что мэрия положила глаз.
Конечно, у этого варварства есть своя формула – тесное сотрудничество мэрии столицы с богатым строительным лобби. С благословения руководителя градостроительного комплекса Москвы, вице-мэра Марата Хуснуллина, естественного, действующего с отмашки своего непосредственного руководителя Собянина, зачищается все, где потом можно заработать.
А если где-то местные жители протестуют слишком бурно, у них всегда есть возможность обсудить проблему с бесцеремонными «чоповцами», которые запросто применяют физическую силу против граждан прямо на глазах маячащих в отдалении стражей порядка.
Столичные власти и раньше не особенно считались с мнением москвичей, но с приходом Марата Хуснуллина к руководству департамента строительства это пренебрежение приобрело особо циничные формы. И если раньше под нужную стройку хотя бы придумывали благовидное обоснование или предлог, то теперь изобретена универсальная формула, оправдывающая любой беспредел – «по многочисленным просьбам жителей».
Строительство в московских парковых зонах – примета последнего времени. Команда Хуснуллина с барского плеча выдает разрешения на строительство там, где даже известные своей жадностью лужковцы не решались. Протесты и мнение жителей здесь просто игнорируют, что провоцирует новые митинги и столкновения.
Точечная застройка – это то, с чем новая собянинская команда обещала покончить раз и навсегда. Но именно при Хуснуллине она расцвела с новой, невиданной прежде силой, и это опять провоцирует москвичей на митинги.
По сути, благоустройство – это просто один из видов освоения бюджета. И что бы осваивалось проще, все средства хороши. Смотреть без слез на уничтожение природы невозможно. Жители постоянно публикуют в соцсетях фотографии с просьбой «помогите остановить это варварство». Но что может сделать простой москвич против маховика благоустройства, работающего на материальное благо мэрии Москвы?
Видимо, не веря властям столичным, люди разочаровываются и во власти центральной. Не зря же на недавних президентских выборах при средней явке по стране 67,53% на избирательные участки пришло лишь 59,95% москвичей, имеющих право голоса.
И пусть почти 71% голосовавших были за Путина – но это скорее показатель слабой предвыборной работы других кандидатов, чем вечная вера в «царя батюшку», который однажды все увидит, и виновному «голову с плеч».
Пример того, что «царь» все видит, а все головы по-прежнему на плечах, жители столицы хорошо сейчас видят на примере Подмосковья. Там Волоколамск целиком восстал против экологического геноцида губернатора Воробьева, требуя его отставки – а все чиновничьи перетряски пока закончились лишь увольнением «стрелочника» – главы Волоколамского района, которого сам же Воробьев и назначал.
Но жители Подмосковья хорошо понимают – их жизнь не изменится в лучшую сторону при нынешнем руководстве региона. Точно так же теперь об этом знают и москвичи – остановить уничтожение одного из красивейших городов мира можно только после ухода главного «варвара». Следующие выборы мэра в Москве назначены на 9 сентября этого года. Чем не шанс?