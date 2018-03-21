Банкам и микрофинансовым организациям запретят переуступать долги нелегальным коллекторам
Центробанк РФ работает над поправками в закон о взыскании просроченной задолженности. Поправки запретят переуступать долги, не включенным в реестр профессиональных коллекторов
Центробанк РФ работает над поправками в закон о взыскании просроченной задолженности. Поправки запретят банкам и микрофинансовым организациям переуступать долги юридическим лицам, не включенным в реестр профессиональных коллекторов.
Руководитель по защите службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамут заявил, что сейчас законом ограничены полномочия коллекторских агентств только по взысканию, но «не право на переуступку как таковое». Поэтому кредитные организации зачастую переуступают долги по несколько раз, а конечный взыскатель может грубо нарушать закон.
Конечный взыскатель представляется сотрудником МФО или коллектором и производит действия непосредственно по взысканию. Однако поскольку такие организации не являются поднадзорным финансовому регулятору, должник может жаловаться на них только в полицию, сообщает ТАСС.
Михаил Мамут назвал зону рынка взыскания не просто «серой», а «черной». В ЦБ надеются, что поправки в законодательства позволят регулировать эту сферу.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предложила дать Центробанку возможность возбуждать административные дела против банков и микрофинансовых организаций, нарушающих правила взыскания, либо разрешить взыскивать задолженность только физическим лицам, включенным в государственный реестр коллекторов.
В 2017 году ФССП получила 16 500 жалоб от граждан на нарушения закона о взыскании, а именно, на порчу имущества, угрозы, причинение вреда здоровью, непристойные выражения и т.д. этом 37,7% жалоб относились к деятельности микрофинансовых организаций, 35,2% - коллекторов из госреестра, 14,8% - банков.