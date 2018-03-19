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экономические реформы
Татьяна Ломская Елизавета Базанова Елена Медведева
Ведомости
19 марта 18:24

Альфа-банк увидел в уверенной победе Путина угрозу структурным реформам

Власти могут отложить в долгий ящик задачу оживления экономики

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Уверенная победа Владимира Путина на выборах президента России снижает вероятность проведения в стране экономических реформ – для этого мало стимулов, говорится в отчете аналитиков Альфа-банка по итогам выборов. Действующий президент по результатам обработки 99,9% бюллетеней получил 77% голосов принявших участие в выборах избирателей и более 50% – от общего списочного состава. Такое случается в России впервые. Население поддерживает внешнюю и внутреннюю политику Путина, да и альтернативного кандидата нет, констатируют аналитики Альфа-банка.

Мощная поддержка населения дает президенту мандат на экономические реформы – но вряд ли он им воспользуется, считают они. После выборов правительство сосредоточится на бюджетной политике, а структурные реформы отодвинет на второй план, отмечается в записке Альфа-банка. Зато поддержка избирателей может усилить попытки России оспорить доминирующую роль США в мире, полагают его аналитики.

Застой или окно возможностей?

Нельзя так однозначно трактовать результаты выборов, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: главная задача на очередной срок – это все-таки оживить экономику. Без решения этой задачи ядерный электорат Путина может существенно сократиться, продолжает эксперт. «Ему простили экономический провал в эти шесть лет за Крым, который разделил людей с либеральными взглядами на экономику надвое, – что бы ни говорили, но этот электорат в крупных городах исчисляется десятками процентов», – рассуждает Тремасов. Но еще шесть лет застоя стали бы очень тяжелым испытанием для населения. Тем не менее сейчас задача оживления экономики, скорее всего, рассматривается без серьезных структурных реформ (судов, госрегулирования, проведения приватизации) и основной акцент будет сделан на кредитном стимулировании экономического роста, считает Тремасов. «В краткосрочном плане это может дать положительный результат, и вот тогда интерес к структурным реформам действительно полностью исчезнет», – полагает он.

Как правило, «окно возможностей» для реформ открывается сразу после выборов, замечал руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич: избранный лидер получает мандат даже на непопулярные реформы. Накануне третьего срока Путин уже предлагал программу реформ, основные задачи которой вошли в его майские указы. Например, он поручил к 2018 г. увеличить инвестиции до 27% ВВП, а производительность труда – в 1,5 раза, поднять Россию в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-го на 20-е место, увеличить реальные зарплаты в 1,4–1,5 раза, зарплаты учителей, врачей и ученых – до 100–200% от средней по региону. Но после выборов стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а затем последовали события на Украине и санкции, приоритеты изменились, указывал Гурвич: пришлось восстанавливать макроэкономическую стабильность, а на первый план вышла геополитика.

Эти выборы президента были исключительными и в том плане, что победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: не было программных заявлений, а от уточнений будущей повестки Путин и вовсе уклонялся. Но связывает он это с тем, что после выборов Путин пойдет на непопулярные меры – президент получил очень сильный мандат доверия. Сейчас есть много фундаментальных проблем, которые надо решать: менять структуру экономики, реформировать пенсионную систему, улучшать демографическую ситуацию, перечисляет Тихомиров: без реформ экономика не сможет расти быстрее. Показательным будет и состав правительства – назначит ли Путин реформаторов или оставит прошлую команду, заключает он. Изменения в правительстве произойдут после инаугурации, заявил в воскресенье после выборов Путин.

Стратегии для роста

На минувшей неделе Путин вновь поручил правительству обеспечить темпы роста российской экономики выше мирового.

Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким – около 1,5–2% в год, отмечалось в экономическом мониторинге РАНХиГС. Обсуждались три ключевые стратегии реформ: Минэкономразвития предлагает сделать ставку на рост инвестиций, несырьевого экспорта и производительности труда, Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина – на рост совокупной факторной производительности и инвестиции в наиболее производительные отрасли, «Столыпинский клуб» бизнес-омбудсмена Бориса Титова – на поддержку умеренно слабого валютного курса и стимулирование спроса для импортозамещения.

Кудрин для ускорения роста ВВП предлагал бюджетный маневр: сократить непроизводительные расходы и увеличить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Такая возможность обсуждается, рассказывали в январе участники совещаний в правительстве и администрации президента и подтверждал «Интерфаксу» помощник президента Андрей Белоусов. ЦСР предлагал влить в человеческий капитал и инфраструктуру 2,3% ВВП. Путин в послании Федеральному собранию анонсировал рост трат на медицину и инфраструктуру, всего на исполнение послания президента потребуется дополнительно 1,5% ВВП в год, оценивал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос в том, где взять деньги. Можно увеличить налоговые поступления за счет сокращения теневого сектора, оптимизировать расходы на социальную поддержку, предлагал министр финансов Антон Силуанов. Первым предложением после выборов станет повышение налога на доходы физических лиц (сейчас – 13%), сообщало агентство Bloomberg.

Во время нового срока Путина реформы могут быть проведены в социальных сферах – образовании и здравоохранении, а также пенсионной системе: прежде всего, может быть повышен пенсионный возраст, считает директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Также она ждет проведения реформ в сфере госуправления – изменение работы контрольно-надзорных органов и устранение дублирующих функций министерств. Но без серьезных изменений делового климата и снижения доли государства в экономике увеличить рост инвестиций в основной капитал, как это поручал Путин, и ускорить экономику не удастся, скептична Акиндинова. По долгосрочному прогнозу Центра развития ВШЭ, к концу нового срока Путина темпы роста экономики сохранятся на уровне 2%.

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