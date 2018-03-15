Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых повышенным налогом
Министерство промышленности и торговли РФ обнародовало список автомобилей, которые с 2018 года будут облагаться повышенным транспортным налогом. В перечень «роскошных машин» вошли 1126 моделей. В аналогичном списке 2017 года было 909 моделей
Министерство промышленности и торговли РФ обнародовало список автомобилей, которые с 2018 года будут облагаться повышенным транспортным налогом. В перечень «роскошных машин» вошли 1126 моделей. Для сравнения, в аналогичном списке 2017 года было 909 моделей.
В списке «роскошных автомобилей» остались машины, относящиеся к сегментам премиум и люкс стоимостью от 3 млн рублей. Это модели брендов Audi, BMW, Lexus, Jaguar, Land Rover, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce.
Эксперты рынка сообщили «Известиям», что на рост количества роскошных моделей повлиял рост цен из-за повышения акцизов и утилизационного сбора, улучшение комплектаций прошлогодних новинок, а также появление новых моделей или смена поколений.
В список Минпромторга вошли такие новинки автомобильного рынка, как Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, а также Lexus LC500.
Автомобиль стоимостью от 3 до 5 млн рублей облагается транспортным налогом с повышающим коэффициентом 1,1–1,5. Если стоимость машины колеблется от 5 до 10 млн рублей, то коэффициент возрастает до 2. Машины стоимостью свыше 10 млн рублей облагаются троекратным налогом.