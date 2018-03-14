Губернатор катастрофы или царь мусорной горы
Накануне выборов президента подмосковные города трясет. Тысячи их жителей приходят на митинги, пытаясь доказать властям, что имеют право дышать чистым воздухом, растить здоровых людей и не падать в обморок из-за зловонного запаха
Подмосковье на баррикадах
Народное недовольство жизнью на свалках вылилось в массовые протесты и перекрытые трассы. Прорвало в Волоколамске. 3 марта по разным оценкам от 5 до 7 тысяч его жителей, то есть, каждый четвертый, вышли на митинг за немедленное закрытие полигона ТБО «Ядрово».
Сам источник зла расположен в нескольких километрах от Волоколамска, запущен в 2008 г. рядом с одноименным поселком. Дышать загрязненным воздухом люди устали, обещаниям больше не верят – поэтому и вышли на митинг. А когда их не услышали, около сотни горожан перекрыли въезд на свалку. От отчаяния. Ну, а дальше слово дали ОМОНу. Видимо, других вариантов «поговорить» с населением у властей не нашлось.
Похоже, для чиновников диалог с людьми закончился в середине февраля, когда в своем обращении к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев пообещал навести порядок на полигонах, тупо отчитавшись за уже закрытые 24 подмосковных свалки. Но местные жители от обещаний главы региона уже устали – все прекрасно знают, что закрытие одних свалок только лишь приводит к повышению нагрузки на другие.
Волоколамск не един в своем стремлении дышать чистым воздухом. 4 марта, в подмосковном Клину около 4 тысяч жителей митинговали против свалки ТБО «Алексинский карьер». А ранее протестные акции прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске, Балашихе, Троице, Сергиевом Посаде... Везде тысячи людей выходили на улицы. Везде недовольство увеличением нагрузки на полигоны, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд – а теперь из-за сокращения общего числа свалок в регионе к ним везут мусор «отовсюду». По сути, люди говорят об одном – о провале экологической политики правительства Андрея Воробьева.
Так в подмосковной Черноголовке люди выступили против строительства огромного мусорного полигона возле поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области.
Под захоронение отходов в Филипповском выделено более 1200 га. Для сравнения, закрытый летом 2017 года полигон «Кучино» под Балашихой занимает 59 га, а самый большой действующий на данный момент подмосковный полигон «Тимохово», он же и крупнейший в Европе – около 110 га.
Неудивительно, что население отчаянно бьет тревогу. Еще в конце января против строительства мусорного полигона в Филипповском прошел полуторатысячный митинг в городе Киржач Владимирской области – беспрецедентный по своим масштабам для региона.
История с проектом свалки в Филипповском – лишь частное, хотя и очень яркое, проявление глобальных тенденций. Не так давно митинговали жители Коломны: нарушения были выявлены в работе местного полигона ТБО «Воловичи».
Жители территорий, находящихся вблизи действующих мусорных полигонов, таких как «Алексинский карьер» под Клином или свалка «Лесная» в Серпухове, и вовсе устраивали голодовки для привлечения внимания властей.
Жители Дмитровского района пошли еще дальше протестных акций – в конце февраля они подали административный иск к губернатору Воробьеву и правительству Московской области из-за расширения полигона «Непейно» за счет вырубки 17,2 гектара леса. Кроме того, раньше полигон «Непейно» принимал отходы исключительно Дмитровского района, но сейчас его мощность власти планируют многократно увеличить. При этом на местах этот вопрос не обсуждался, а на все протесты жителей губернатор не реагирует.
Причина же всех нарушений на свалках проста. Когда закрывают одни мусорные полигоны, на другие резко увеличивается нагрузка. Однако, как отметил координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов: «Закрытие крупных объектов, наносящих экологический вред – это не решение проблемы: Справиться с отходами можно только путем уменьшения объема их образования, а это возможно только через переработку отходов».
Деньги не пахнут
О том, почему проблема мусорных полигонов не решается годами, хорошо знает Депутат Совета депутатов городского округа Чехов, активный «яблочник» и общественник Николай Дижур.
«Есть в подмосковном правительстве такой чиновник – министр экологии и природопользования при правительстве области Коган Александр Борисович, который говорит, что теневой оборот мусора составляет 12-13 млрд. руб. в год. И соответственно, так называемая, мусорная мафия категорически против создания в регионе мусороперерабатывающих предприятий. Кто ж захочет упускать такую выгоду?
Что сейчас происходит с мусором в Подмосковье? Несмотря на уменьшение числа свалок, количество мусора не уменьшилось – и его везут на оставшиеся 15 полигонов, каждый из которых лицензирован на прием 200-300 тысяч тонн. А принимают по 800 тысяч – то есть, предел допустимого втрое-вчетверо.
Все полномочия в мусорной отрасли в регионе замкнуты на подмосковном министерстве экологии и природопользования во главе с господином Коганом. Так что, чтобы он не говорил о теневом бизнесе и мусорной мафии, если все до последней запятой сосредоточено в твоих руках, значит, ты и есть та самая мусорная мафия или, правильней сказать, ее «крестный отец» – говорит Николай Дижур.
И почему местные чиновники не хотят избавлять свои города от зловонных полигонов, тоже, в общем-то, понятно. К примеру, власти Балашихи за год на мусоре зарабатывали порядка 1,5 млрд. руб.
Свалка «Кучино», ставшая знаменитой благодаря вмешательству самого Путина, не первый год отравляла жизнь людям. И не первый год жители просили полигон закрыть.
На слушаниях по этому поводу чиновники из администрации города и Минэкологии, а также представители компании «Заготовитель», работавшие на полигоне, пытались убедить простых балашихинцев в необходимости прежде всего изменить статус земли под свалкой – якобы для того, чтобы потом утвердить проект рекультивации.
По мнению большинства жителей, чиновники просто тянули время – ведь каждый день приносил барыши. Прикиньте – за пропуск одного мусоровоза на полигон платится 1200-1300 руб., а грузовиков течение дня приезжало сотни.
Лишь 15 июня прошлого года, во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, когда жители города пожаловались на свалку возле своих домов и бездействие чиновников, «паровоз» сдвинулся с места.
Но это песчинка в море, а чиновникам по-прежнему удается зарабатывать на свалках, несмотря на протесты людей и их обращения, в том числе, и в правоохранительные органы. Почему? Ответ тот же – если мафия, то она везде. В том числе, и в тех самых «органах». Достаточно посадить в кресло нужного человека – и порядок, никаких нарушений нет.
Столица производит 20% российского мусора – это миллионы тонн в год и с ним надо что-то делать. Ежедневно тысячи мусоровозов направляются в ближайшее Подмосковье со своим бесценным, во всех смыслах, грузом. Всего в Московской области примерно 20 официальных полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), каждый площадью под сотню гектаров, крупнейшие из них расположены навостоке и юго-востоке от Москвы — в Люберецком, Балашихинском и Ногинском районах.
Большинство легальных и нелегальных свалок находится именно в границах этой территории, неслучайно Люберцы с его большим количеством карьеров и промзон называют «мусорной столицей» Подмосковья. Чтобы там не говорили про раздельный сбор и переработку ТБО, самый простой и дешевый способ обращения с ними – увезти их куда-нибудь, свалить в кучу и забыть. При этом возить так, чтобы тебе не мешали.
Для этого нужно иметь «своих» людей на нужных местах. На всей территории России надзор за законным функционированием таких полигонов – зона ответственности прокуратуры, неслучайно, сферу утилизации отходов часто называют «прокурорским бизнесом».
У этой беды есть конкретный автор
По мнению Николая Дижура, главный виновник подмосковных экологических бед – губернатор области Андрей Воробьев. Конечно, проблема полигонов была и до него.
«В России в год образуется 40 млн т бытовых отходов. Если взять средний счет за вывоз мусора, ежегодный оборот рынка можно оценить в $2,5 млрд. Большая часть отрасли до сих пор находится в тени. 70% рынка утилизации и вывоза мусора контролируют муниципальные власти, и ясной картины того, что происходит в этом секторе, нет ни у кого.
Вина Воробьева в том, что он эту проблему усугубил, ничего не сделав в сторону ее решения. Хотя ведь обещал».
Напомним, о чем идет речь: 4 апреля 2013 года тогда еще врио области Воробьев пишет письмо президенту Путину и просит закрыть в регионе 39 полигонов. Президент накладывает резолюцию: «Согласен».
Для чего Воробьев просил закрыть свалки? Чтобы начать развивать мусороперерабатывающую отрасль вместо отравляющей людям жизнь мусоросжигательной. Что мы имеем сегодня? Из 43 свалок до сих пор действуют 15, ни единого мусороперерабатывающего предприятия не создано – и как спасение от мусора, предлагается построить 4 мусоросжигательных завода, которые будут уничтожать в лучшем случае пятую часть всего мусора. То есть, это в любом случае не решение проблемы.
Тем более, даже самое плохое ее решение – ибо, нигде в мире такие технологии уже давно не внедряют. Еще в разных странах есть мусоросжигательные заводы – но новых уже давно никто не строит. А у нас устаревшую технологию пытаются внедрять. Почему?
Да потому, что это в Европе размещение на полигоне является самым дорогим способом утилизации мусора из-за экологических требований. В России – самым дешевым. В той же Германии мусоровоз едет сразу на завод по утилизации и стоимость утилизации мусора – от €30 до €100 за тонну мусора. Причем если он приедет на полигон, ему придется заплатить больше. Заводы по утилизации зарабатывают не столько на продаже вторсырья, сколько на тарифе за утилизацию мусора. Благодаря этому они могут не продавать цементным заводам топливо, а сами доплачивать за его сжигание.
Вся цепочка в России выстроена ровно наоборот. На Западе делают все что угодно, лишь бы никуда не отвезти, а у нас делают все что угодно, лишь бы отвезти. Цена одного комплекса, способного перерабатывать десятую часть столичных отходов, – $200 млн. Столько же ежегодно город платит в качестве дотаций на утилизацию мусора. Основная статья дотаций – убыточные мусоросжигательные заводы, которые сжигают как раз десятую часть всех отходов. Сжечь тонну мусора на них стоит от 5000 до 7000 рублей. Для сравнения: захоронение на том же Тимоховском полигоне обходится дешевле в 10 раз.
«При этом, являясь хорошими счетоводами при работе на собственный карман, профессионалами в своей отрасли они не стали. На полигоне «Кучино» сейчас по информации разных источников произошло обрушение бортовых стенок полигона – а это значит, что работа по герметизации полигона прошла впустую, а на ветер выброшены миллиарды бюджетных рублей. Почему так случилось? Все просто – на эту работу нанимают не специалистов, а конторы, которые за подряд хорошо откатывают. И подобное – это отрыжки политики губернатора Воробьева» – говорит Дижур.
Николай Дижур открыто называет главным виновником экологической трагедии в регионе – губернатора Воробьев. Именно он не исполнил волю президента по закрытию свалок и развитию мусороперерабатывающей отрасли. Он устроил настоящий экологический геноцид.
И сегодня накануне выборов мы видим, что люди идут не на избирательные участки проголосовать заранее, а идут на протестные митинги. Им не до выборов. Люди идут перекрывать трассы, устав дышать смрадом соседних свалок. А такие действия граждан, связанные по большому счету с нарушением закона, весьма попахивают настоящим народным бунтом. И в этом виновата власть, которая не создала для людей нормальных здоровых условий для жизни.
При этом на свет появляется лживая статистика, по которой у нас все в порядке и с рождаемостью, и со смертностью, и с лечением онкозаболеваний. Большую помощь в появлении такой статистики играет российский Миндзрав во главе с Вероникой Скворцовой, о чем мы неоднократно писали. Там что ни отчет – то сказка. А сказка, какой бы красивой она ни была – это просто ложь.
Что же касаемо нынешних массовых протестов в Подмосковье, губернатор Воробьев, на обвинения людей в провале экологической программы, никак не реагирует. Все, что он сделал, когда узнал об акциях протеста в Волоколамске, отправил туда своих замов – в том числе, министра экологии Когана. Мол, вы ответственные за это – вам и флаг в руки. Те приезжали, что-то пообещали и уехали. Как говорится, умыли руки.
Снял с себя ответственность и губернатор. Ведь, как считает Николай Дижур – тот же Коган просто исполнитель. А вот Воробьев – это власть. Значит, и ответ держать ему. Но в качестве ответа – приехал ОМОН. Вот так нынче разговаривает власть с людьми – и это накануне выборов президента.
Но какие выборы могут волновать людей, когда Роспотребнадзор говорит, что местная водопроводная вода содержит в 8 раз больше железа, чем допустимо нормами, а в местном воздухе в 2,5 раза превышена предельно допустимая концентрация сероводорода и в два раза превышена предельно возможная концентрация диоксида азота.
«Боевые отравляющие вещества были впервые применены в ходе первой мировой войны, – говорит Дижур. – А сегодня боевые действия развернуты чиновниками против собственного народа и движет ими не человеконенавистническая и расистская политика, а жажда наживы. Многомиллиардная прибыль обуславливает комплекс не замечаемых нарушений при эксплуатации полигона ТБО «Ядрово», которые неожиданно бросились устранять министры правительства экологического геноцида, министром, получившем награду по итогам года экологии.
Губернатор Воробьев проспал экологическую катастрофу Волоколамска, давая указания предотвращать то, что уже произошло. И поэтому сонного губернатора и бессовестного министра следует незамедлительно судить, так как невозможно глядеть в глаза матерям, участникам многотысячного митинга 3 марта, которые не знают от чего лечить хронически больных ребятишек».
Из замкнутого круга есть выход
3 марта, в тот же день, когда четверть Волоколамска вышла на главную площадь, на внеочередном гражданском форуме местного самоуправления его участники приняли резолюцию – при действующей в регионе власти решить проблему экологического геноцида населения не удастся.
Но ведь есть какие-то решения, которые могут спасти регион от катастрофы?
Против экологического геноцида Подмосковья выступили главы нескольких муниципальных образований, рассказывая правду о том, что творится у них на земле. Выступал на форуме и кандидат в президенты Григорий Явлинский, который рассказывал свое видение выхода из ситуации, а так же озвучил планы по участию партии «Яблоко» в выборах губернатора Московской области. Выступал и Николай Дижур, которого Явлинский представил как одного из возможных кандидатов, на предстоящих в Сентябре этого года, губернаторских выборах.
Главное условие для того, чтобы сдвинуть проблему с места, по мнению Николая Дижура, это открытие свободного рынка в этой сфере. – «Конкурсные публичные торги с обязательным присутствием представителей общественных групп по созданию в регионе мусороперерабатывающей отрасли. Чтобы не было, как сегодня, некоего междусобойчка с единственным поставщиком. Причем, все это можно сделать за счет частных инвестиций, ни рубля не привлекая из бюджета.
Нынешняя подмосковная власть это сделать не сможет – уверен Дижур. Нынешние чиновники слишком крепко привязаны к своему мусорному бизнесу, они слишком привыкли стричь «бабло» с полигонов без оглядки на завтрашний день, без соблюдения экологических и санитарных норм».
Дижур пояснил, что будь он в роли губернатора Московской области, его первой заботой стало бы здоровье людей. А значит, первый шаг – создание проекта и вынос его на открытые торги по решению экологической проблемы. И с решением ее можно и здоровье людей сохранять, и прибыль получать.
Например, в Германии 95% мусора сортируется и после высокотехнологичной переработки половина возвращается в том или ином виде обратно в хозяйство в виде товаров. На сегодня в Москве есть несколько сортировочных заводов малой мощности, которые обрабатывают порядка 5% местного мусора. Чувствуете разницу? У них 95%, а у нас 5%. При этом в Подмосковье, куда и везут почти весь столичный мусор, ни одного такого завода.
«Поэтому, чтобы начать движение хоть к какому-то свету в конце тоннеля, эту власть надо менять. И сейчас у жителей Подмосковья появился уникальный шанс, – говорит Николай Дижур – избавить свой регион от провального губернатора. Придти на выборы и проголосовать против действующей власти».
При этом Николай Дижур отметил, что общую по стране победу Путина едва ли кто-то сегодня готов оспаривать – но если в Подмосковье хотя бы 10% людей проголосует 18 марта, к примеру, за Григория Явлинского, это уже будет вотумом недоверия губернатору Воробьеву и возможностью что-то в регионе изменить, если его возглавит другой человек из иной политической системы. А значит, у людей появится надежда на завтрашний день, где власть начнет делать дела, а не обещать… обещания. Тем более, что исправимо все – надо только сделать первый шаг. Правильный шаг. 18 марта, в это воскресенье жители Подмосковья пойдут на свои избирательные участки, зная, что чистый воздух и здоровье детей у них украла нынешняя власть.