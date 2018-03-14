Эксперты сообщили о рекордном падении цен на загородную недвижимость
Эксперты по недвижимости зафиксировали рекордное падение цен на дачи в Московской области. За минувший год приусадебные участки в окрестностях столицы подешевели почти на 40%. Сейчас средняя стоимость дачи на вторичном рынке составляет 5,2 млн рублей
Эксперты по недвижимости зафиксировали рекордное падение цен на дачи в Московской области. За минувший год приусадебные участки в окрестностях столицы подешевели почти на 40%. Сейчас средняя стоимость дачи на вторичном рынке составляет 5,2 млн рублей, а искать нового владельца продавцу приходится в среднем по восемь месяцев.
Эксперты считают, что ситуация с ценами на рынке подмосковной недвижимости в дальнейшем будет только ухудшаться.
«Несмотря на то что мы видим снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам. Если продавцы и меняют ценник, то скорее от ощущения безысходности», - сообщил газете «Ведомости» руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.
Аналитики отмечают снижение средней цены предложения во всех форматах. Например, стоимость подмосковного коттеджа составляет 13,3 млн рублей, что ниже показателей начала 2017 года на 15,3%. Цена дачи упала на 39,5% и приблизилась к отметке 5,2 млн рублей. Таунхаусы и дуплексы подешевели на 12%. Их средняя стоимость составляет 16,2 млн рублей, а земельные участки - на 13% (2 млн рублей).
Эксперты считают, что отложенный спрос на готовые для проживания дома высок, но клиенты готовы платить только за полностью готовые для проживания объекты, которые не требуют ремонта. Однако подавляющее большинство продавцов не может удовлетворить спрос таких покупателей.