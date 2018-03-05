В России стали больше брать взяток. Общий объем коррупционного дохода оценили в 6,7 млрд рублей
В России общая сумма полученных взяток в 2017 году выросла в три раза по сравнению с прошлыми годами. В сумме коррупционеры разного уровня получили от физических лиц и организаций 6,7 млрд рублей. Такие данные приводит Национальный антикоррупционный комитет
В России общая сумма полученных взяток в 2017 году выросла в три раза по сравнению с прошлыми годами. В сумме коррупционеры разного уровня получили от физических лиц и организаций 6,7 млрд рублей.
По данным Национального антикоррупционного комитета, указанная сумма – это взятки, о которых следователям стало известно в рамках возбужденных уголовных дел. В 2016 году этот показатель составлял 2,3 млрд рублей.
Отдельно в НАК посчитали сумму взяток, которые предлагались россиянами должностным лицам (дача взятки, ст. 291 УК РФ). Так, в прошлом году граждане предложили в качестве взяток 4,5 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос в четыре раза.
По данным НАК, половина выявленных преступлений коррупционной направленности приходится на мелкое взяточничество (взятки в размере меньше 10 тысяч рублей). Максимальный срок наказания за мелкое взяточничество составляет два года лишения свободы.
Независимые борцы с коррупцией считают, что указанная НАК сумма взяток – это лишь «верхушка айсберга». Замглавы российского подразделения «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов в беседе с РБК отметил, что только в квартире экс-главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко нашли около 8 млрд рублей.
Кроме того, сейчас коррупция приобрела формы оффшорных транзакций и операций с криптовалютами, конфликта интересов и трудоустройства родственников в коммерческие структуры, поэтому борьбу с коррупцией следует активней проводить в этих сферах.