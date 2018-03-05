Московские власти за год заработали на платных парковках и штрафах 22 млрд рублей
Московские власти в 2017 году заработали на платных парковках и штрафах за нарушения правил парковки 22 млрд рублей. Эта цифра соответствует примерно половине бюджета среднего российского региона
Московские власти в 2017 году заработали на платных парковках и штрафах за нарушения правил парковки 22 млрд рублей. Эта цифра соответствует примерно половине бюджета среднего российского региона.
За прошлый год доходы Москвы от платных парковок выросли на 21% и составили 5,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году городской бюджет по этой статье пополнился на 4,4 млрд рублей. Штрафы за нарушение правил дорожного движения в 2017 году пополнили бюджет на 16,6 млрд рублей (13,14 млрд рублей в 2016 году).
В сумме московские власти заработали на платных парковках и штрафах 22 млрд рублей. Старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин в беседе с РБК отметил, что эта сумма соответствует примерно половине бюджета среднего субъекта Центрального федерального округа.
В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) отметили, что рост доходов от платной парковки обусловлен решением властей повысить тарифы на парковку на нескольких центральных улицах.
В целом доходы бюджета Москвы в 2017 году превысили 2 трлн рублей. Вместо запланированного дефицита в размере 200 млрд рублей был зафиксирован небольшой профицит в размере 2 млрд рублей.