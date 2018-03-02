Сбербанк после послания президента пообещал снизить ставку по ипотеке до 7%
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах снизить ставку по ипотечному кредиту до 7% «в течение 1-2 лет». С таким заявлением банкир выступил после призыва президента Владимира Путина сделать ипотеку более доступной для граждан
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах снизить ставку по ипотечному кредиту до 7% «в течение 1-2 лет». С таким заявлением банкир выступил после призыва президента Владимира Путина сделать ипотеку более доступной для граждан, в том числе и за счет снижения процентной ставки.
В настоящее время Сбербанк предлагает ипотечные кредиты на покупку строящегося и готового жилья по ставке 10,4–10,5%. Это базовые ставки без учета акций и льготных условий.
В четверг, 1 марта, Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу улучшить жилищные условия граждан. Глава государства призвал сделать ипотеку доступной для большинства россиян. По мнению Путина, среднюю ставку по ипотеке нужно снижать до 7-8%.
Позднее помощник главы государства Андрей Белоусов сообщил «Интерфаксу», что снижение средневзвешенной ставки по ипотеке до 7% может произойти к 2024 году.