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Экономика
28 февраля 06:35

Борцы с коррупцией сообщили об отмывании миллиардов долларов российскими клиентами Danske Bank

Британские журналисты и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли связь между отмыванием денег в крупнейшем банке Дании и фирмой, которая может быть связана с ближним кругом президента России Владимира Путина

Фото: baltnews.lt

Британские журналисты и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли связь между отмыванием денег в крупнейшем банке Дании и фирмой, которая может быть связана с ближним кругом президента России Владимира Путина. Факты отмывания денежных средств были выявлены в эстонском отделении Danske Bank.

По данным The Guardian, еще в 2013 году Danske Bank закрыл 20 связанных с российскими клиентами счетов. Такое решение было принято на основании информации о том, что эстонское отделение банка может быть связано с отмыванием денег через британскую компанию, которая предположительно контролируется людьми из ФСБ и представителями ближнего круга Владимира Путина.

Сотрудники Danske Bank выяснили, что компания-клиент банка подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании. Компания Lantana Trade LLP сообщила о своем неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. Однако у этой компании 11 месяцев был открыт счет в Danske Bank, имелись крупные вклады, а сама она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро, сообщает «Дождь» со ссылкой на расследование.

Lantana Trade LLP зарегистрирована на офшорные компании Сейшельских и Маршалловых островов. Конечные владельцы фирмы были связаны с несколькими российскими банками, в том числе «Промсбербанком», у которого в 2015 году была отозвана лицензия.

OCCRP выяснил, что членом совета директоров «Промсбербанком» был двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин, а основными акционером был банкир Александр Григорьев, который может быть связан с ФСБ.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что «Промсбербанк» был причастен к крупнейшей схеме отмывания денег. Банк обеспечил вывод из России более 10 млрд долларов через так называемые «зеркальные сделки», когда купленные на российском рынке за рубли акции крупных компаний моментально продавались за валюту за границей. Как рассказали источники Bloomberg, знакомые с делом, бенефициарами этой схемы были люди из окружения Владимира Путина.

Через датский банк, по предварительным данным, могли «отмыть» около 3 млрд долларов. В день «отмывалось» по 10 млн долларов.

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