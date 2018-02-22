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Экономика
22 февраля 15:57

Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусскую молочку

На сайте ведомства сообщается, что ограничения вступают в силу 26 февраля. Под запрет также попали сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат

Фото: crimea-news.info

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию белорусского молока и молочных продуктов. На сайте ведомства сообщается, что ограничения вступают в силу 26 февраля.

Под запрет также попали сухое молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

Накануне в Россельхознадзоре сообщили о введении запрета на поставку молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Запрет связан с обнаруженными в белорусской продукции бактериями и вредными веществами.

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