Псковский фельдшер попросил у главы «Газпрома» 462 млн рублей на лекарства для диабетиков
Фельдшер из Псковской области Иван Васильев отправил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру поздравление с наступающим Днем защитника Отечества и заодно попросил у него 462 млн рублей на лекарства для больных диабетом в регионе
Фельдшер из Псковской области Иван Васильев отправил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру поздравление с наступающим Днем защитника Отечества и заодно попросил у него 462 млн рублей на лекарства для больных диабетом в регионе.
Иван Васильев в своем письме посетовал на то, что в России люди «вынуждены СМСками собирать деньги на лечение собственных граждан, на заграничные операции для детей», а это «очень грустно и стыдно».
Фельдшер рассказал, что в Псковской области дефицит денежных средств на обеспечение региональных льготников бесплатными медикаментами на 2018 год составляет 462,7 млн рублей. «Это денежные средства, которых нет, на закупку инсулина, таблетированных препаратов и иных медикаментов. Это значит, что кто-то из наших граждан умрет, не получив своевременного лечения», - говорится в Васильева.
«Вы и ПАО «Газпром» - это в первую очередь социальная ответственность - ответственность социально ориентированного бизнеса», - напомнил Алексею Миллеру псковский фельдшер и добавил, что рассчитывает получить от государственной монополии нужную сумму в формате благотворительной помощи.
«Я глубоко уважаю Алексея Миллера, он замечательный руководитель. «Газпром» сегодня - это самая успешная компания, владеющая многомиллиардными активами, это наше национальное достояние. И, на мой взгляд, она просто обязана помочь нашему региону, чтобы больше никто не собирал деньги на лечение через SMS-сообщения», - заявил Иван Васильев корреспонденту «МБХ медиа».