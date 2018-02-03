Интернет-продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на хитрых покупателей
Российские продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на покупателей, которые используют закон о защите прав потребителей для наживы, и попросили оградить их от «потребительского экстремизма». Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)
Российские продавцы пожаловались в Роспотребнадзор на покупателей, которые используют закон о защите прав потребителей для наживы, и попросили оградить их от «потребительского экстремизма». Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В письме АКИТ говорится, что в последнее время покупатели стали активно использовать законодательство о защите прав потребителей для получения выгоды за счет интернет-магазинов. Речь идет о пункте 46 постановления пленума Верховного суда от 2012 года, согласно которому, потребителю в случае взыскания денег с продавца через суд полагается компенсация в размере 50%.
Кроме того, статья 23 закона «О защите прав потребителей» обязывает продавца за несоблюдение десятидневного срока возврата денег выплатить потребителю неустойку в размере 1% цены товара за каждый день просрочки, сообщает «КоммерсантЪ».
В итоге, потребители-экстремисты сразу после приобретения товара в интернет-магазине и не дожидаясь ответа продавца на свою претензию, обращаются с требованием взыскания в суды. Суд удовлетворяет исковое заявление, а потребитель игнорирует общение с магазином, намеренно затягивает сроки возврата денежных средств, пытаясь увеличить размер неустойки, предусмотренной ст. 23 закона «О защите прав потребителей». В некоторых случаях потребителю удавалось получить неустойку в размере 300% цены товара.
В АКИТ считают, что данные издержки сильно влияют на бизнес-процессы компаний интернет-торговли, что в дальнейшем негативно отражается и на цене товара.
Интернет-продавцы называют вышеописанные действия покупателей «незаконным обогащением и злоупотреблением правом».