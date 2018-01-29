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Экономика
29 января 16:33

Рождаемость в России сократилась до рекордного уровня

Росстат зафиксировал снижение рождаемости во всех регионах страны, кроме Чеченской республики. Согласно официальной статистике, в 2017 году родилось на 200 тысяч детей меньше, чем в 2016 году

Фото: stav.kp.ru

Росстат зафиксировал снижение рождаемости во всех регионах страны, кроме Чеченской республики. Согласно официальной статистике, в 2017 году родилось на 200 тысяч детей меньше, чем в 2016 году.

В процентном соотношении рождаемость за прошлый год уменьшилась на 10,7%. За год в России родились примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тысяч меньше, чем в 2016 году. По этому показателю 2017-й оказался худшим годом последнего десятилетия. В последний раз меньше новорожденных в России было зафиксировано лишь в 2007 году (1,61 млн младенцев), сообщает РБК.

Примечательно, что спад рождаемости наблюдается во всех регионах России, кроме Чеченской республики. В этом регионе в 2017 году появилось на свет столько же детей, сколько в 2016 году (29,89 тысяч младенцев). В остальных регионах дела с рождаемостью обстоят намного хуже. Например, в Ненецком автономном округе спад достиг 16,5%.

Смертность в России в прошлом году также заметно снизилась. За прошедший год в стране умерли 1,824 млн человек, что примерно на 63,6 тысяч меньше, чем в 2016 году.

При этом снижение смертности до самого низкого в 21 веке уровня не помогло России сохранить естественный прирост населения, на смену которому пришла естественная убыль.

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